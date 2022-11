Presentan una plataforma tecnológica para permitir el tráfico de drones por la ciudad

El futuro cercano puede ser así: un dron vuela sobre las cabezas de los coruñeses, recoge medicinas en el centro de salud de O Ventorrillo para su transporte de forma urgente al centro de salud de Os Mallos. Nadie parece manejarlo. Si se desvía, la incidencia se notifica de forma automatizada e inmediata, permitiendo que el supervisor del plan de vuelo emita una orden para el regreso a la ruta aprobada. Finalmente, deposita con éxito su carga en Os Mallos. Esta situación fue recreada ayer por el Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) y NTT Data, mostrando así las capacidades operativas que permite Airus la plataforma tecnológica para facilitar el control de tráfico aéreo no tripulado en escenarios complejos y cualquier ámbito geográfico.



Una vez que la legislación lo permita, Airus permitirá integrar a los drones en un espacio aéreo tan complicado como el coruñés, afectado por las restricciones del aeropuerto de Alvedro, creando lo que los expertos denominan “aerovías” urbanas bajo demanda y en tiempo real. Eso significa que los drones podrán ser usados en logística continuamente, y compartirán el espacio aéreo con las gaviotas y las palomas.



Centro de gestión

El software incorpora los últimos avances en ingeniería de tráfico de drones para proporcionar funcionalidades al centro de gestión. Por ejemplo, identificación y registro de drones, geoposicionamiento, resolución de conflictos de planes de vuelo, seguimiento y monitorización del vuelo, información de tráfico, interfaz con ATC (Controlador Tráfico Aéreo), gestión de emergencias, información aeronáutica precisa y fiable, etc.



Durante la presentación, que tuvo lugar en las oficinas de Matogrande de NTT Data, el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, señaló que “Galicia estase posicionando para ser un referente no transporte intelixente do futuro”. Por su parte, Enrique Sánchez, responsable de la división de soluciones aéreas no tripuladas, señaló que la plataforma permite ofrecer soluciones a empresas y Analia López, director de Sensórica de ITG, que se está trabajando en digitalizar el tráfico aéreo en el área urbana, lo que se conoce como U-space.