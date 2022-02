El PP propone un modificado de los presupuestos prorrogados

El grupo municipal del PP propuso ayer al Gobierno local aprobar un modificado para dotar de dinero a algunos proyectos, los más urgentes, dado que todavía continúan las negociaciones entre el Gobierno local y la Marea Atlántica para aprobar los presupuestos de este año. La portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, mencionó específicamente el proyecto de la estación intermodal, las ayudas a los autónomos y los convenios con las asociaciones: “Le ofrecemos a Inés Rey una solución rápida, inmediata: hacer un cambio en el presupuesto prorrogado”.





Gallego recordó que los convenios con las asociaciones expiran cada año y tienen que renovarse, por lo que el retraso en la aprobación de los presupuestos les ocasiona grandes trastornos. “Tienen problemas económicos por la incapacidad de Inés Rey de conseguir unos presupuestos que lleva negociando con la Marea desde septiembre, aunque no sabemos nada”, reprochó. Ya en 2021 los convenios se aprobaron con meses de retraso. En cuanto a autónomos y pymes, también se retraso el Presco.





“A día de hoy, no sabemos si han pagado todos los Presco pero urge aprobar las ayudas”, insistió. La portavoz del principal grupo de la oposición, que asegura que el modificado podría aprobarse esta misma semana. “No habría ningún problema”.





En cada intervención pública, la alcaldesa, Inés Rey, aseguraba que el cierre del acuerdo estaba cada vez más cerca. Y en estos meses se han dado a conocer iniciativas que son concesiones que el Ayuntamiento ha tenido que hacer a la Marea para cerrar el acuerdo, como el operador energético municipal. Pero Gallego duda de que las negociaciones den fruto pronto: “Estamos a ocho de febrero y no va a haber presupuesto en meses”





Anticipado de gasto

El Gobierno local no ha respondido a la oferta del PP, pero no parece compartir las preocupaciones del PP por la intermodal. La oposición sostiene que la Xunta no puede licitar la obra (la de la parte de la estación de autobuses) sin saber a ciencia cierta si el Gobierno local podrá pagar su parte (es decir, si está incluida en el presupuesto) pero el Ayuntamiento le recuerda que sí puede y que, de hecho, es una situación que se da bastante a menudo. Se trata de la figura de anticipado de gasto.





Por ella, un expediente de contratación puede quedar condicionado a la existencia del crédito en el presupuesto de un ejercicio, así que el Gobierno local se muestra impertérrito. Mientras tanto, la negociación que la alcaldesa califica de “exquisita” y el PP de “secreta”, continúa adelante.