El PP muestra su preocupación por el futuro de A Coruña ante "la incapacidad de Inés Rey"

El PP de A Coruña ha mostrado este lunes su preocupación por "la huida hacia adelante de Inés Rey al centrarse en hablar de futuro cuando no es capaz de gestionar el presente". “El futuro depende de lo que hacemos en el presente y preocupa mucho el futuro de la ciudad viendo que ha quedado acreditada su manifiesta incapacidad para gestionar el presente. La velocidad de crucero de la que habla el gobierno municipal solo la aplica para conceder licencias urbanísticas al concejal de Urbanismo”, señala su portavoz, Miguel Lorenzo.

"Hay claros ejemplos como el puerto, donde no hay un liderazgo municipal para abordar el futuro de los terrenos y la alcaldesa ha perdido su credibilidad al incumplir su propia palabra; la Ciudad de las TIC, cuya sociedad de gestión está sin crear seis meses después de su aprobación; el modelo de gestión está sin definir y no hay plan director; o la Aesia, de la que no hay fecha para su puesta en marcha", dicen.

Respecto a contratación, muchos de los principales contratos de la ciudad están sin licitar a pesar de que han finalizado, como por ejemplo Nostián, sobre el que presentamos una pregunta oral en el Pleno de mayo porque lleva más de cuatro años sin contrato y no hay acuerdo con el Consorcio de As Mariñas; o instalaciones deportivas, ya que todas están sin contrato desde hace años, como el Club de Golf (siete años), San Diego (cuatro), Castrillón (uno) o la piscina del Club del Mar (uno).

Tampoco estará adjudicado en tiempo y forma el nuevo contrato del bus urbano, explican. En el Pleno de mayo se aprobó una moción presentada por el Partido Popular para que expliquen cómo está la licitación porque no hay noticias a pesar de que el actual acaba a final de año y hay pendientes reclamaciones millonarias de la empresa (más de 14 millones de euros). Por lo poco que se conoce, el nuevo contrato no estará adjudicado al menos hasta dentro de dos años, en el mejor de los casos, porque aun van a licitar la redacción de los pliegos. Entre Marea y PSOE se han gastado 1 millón de euros en estudios para que el nuevo contrato no esté hasta 2026 como pronto, aseguran los populares.

"El Gobierno municipal tampoco ha adoptado ninguna medida sobre otros temas que preocupan en la actualidad como vivienda (en la Junta de Gobierno de este lunes se aprobó la segunda prórroga para el edificio municipal en la calle Pontejos y no hay noticias sobre el edificio en Xuxán dentro del acuerdo del edificio Conde de Fenosa) o inseguridad, a pesar de ser un grave problema que tiene a nuestra ciudad como la de mayor número de delitos de Galicia", critican.