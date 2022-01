El PP critica que solo se haya pagado el 70% de las ayudas del Presco

El grupo municipal popular denunció ayer lo que considera “un fracaso y una muestra más de su gestión ineficaz”: que el Gobierno local deba aún pagar el 30% de las subvenciones del Presco de 2021 para autónomos y pymes mediado el mes de enero de 2022, mientras el Gobierno de Sánchez se plantea una nueva subida de la cuota de autónomos, les sube los impuestos y el IPC en máximo histórico.





El PP había criticado en el pleno del jueves que no hubiera pagado ninguna subvención, pero el Gobierno municipal respondió que, a más de dos mil solicitudes aceptadas, se han pagado 1.392 . Este retraso en el pago se suma al de la convocatoria de las mismas, ya que al no haber nuevo presupuesto en 2021 no hubo ayudas hasta la segunda mitad del año.





Por segundo año

El PP teme que lo mismo sucederá este año, ya que el haber prorrogado el presupuesto de 2020 por segundo año consecutivo, elaborado antes de la pandemia, no incluye una nueva edición del Plan de Rescate municipal para 2022.





“El Presco de 2020 se pagó tarde y mal y el de 2021 va por el mismo camino, a pesar de que el plazo para resolverlas finalizó el 15 de noviembre”, denunció la portavoz municipal del PP, Rosa Gallego.