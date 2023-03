El PP critica que el Gobierno coruñés dejase de ejecutar 2 de cada 3 euros para inversiones

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, se comprometió a que el ayuntamiento deje de ser una barrera para que haya inversión en la ciudad y así generar empleo. Lo hizo tras reunirse con la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción de A Coruña.

Los representantes de Apecco, encabezados por su presidente, Diego Vázquez Reino, trasladaron su preocupación por asuntos como contratación pública, vivienda, formación y movilidad. Respecto a la vivienda, consideran que se necesita más oferta para bajar los precios y que sean asequibles, para lo que piden mayor agilidad en licencias y rebajas en las tasas de ocupación de vía pública. Sobre empleo, señalan que falta mano de obra de trabajadores cualificados y piden apoyo municipal, que ahora no tienen, para formación de este personal.

Respecto a la licitación pública, Miguel Lorenzo recordó que entre 2019 y 2021, últimos datos oficiales conocidos de ejercicios cerrados, el Gobierno socialista “dejó sin ejecutar 2 de cada 3 euros presupuestados para obras. Es gravísimo. No hay mayor recorte que no ejecutar un presupuesto”.

El candidato popular destacó que los expertos calculan que por cada millón de inversión pública se generan unos sesenta puestos de trabajo directos e indirectos: “Los 112 millones de euros sin ejecutar para inversiones municipales en tres años suponen más de 6.700 puestos de trabajo que no se han creado en nuestra ciudad, cuando no hay mayor política social que crear empleo”.

Uno de los problemas es la gestión de licencias, dijo Lorenzo, con retrasos injustificables de más de un año. “Hay un problema grave de vivienda en A Coruña y la gente joven se tiene que ir. Tenemos que hacer que no se vayan porque la ciudad se muere. El ayuntamiento debe apoyarlos, pero ahora mismo es la primera barrera. Hay un parón en la construcción, no se construye ni se rehabilita. Tenemos fondos europeos, sobre todo para eficiencia energética, y si no se ejecutan los perderemos”, afirmó.