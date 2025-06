PP de A Coruña: "Inés Rey y el BNG dialogan entre ellos, pero no con los vecinos a los que afectan sus decisiones"

El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, considera que el Pleno de este jueves refleja con exactitud cómo funciona el Gobierno municipal de Inés Rey: "Sin diálogo ni consenso en ninguno de los asuntos que llevaron. Solo dialogan con sus socios de gobierno, el BNG, pero no con los vecinos ni con las asociaciones a quienes afectan sus decisiones”.



Así, sobre la aprobación de la tasa turística, los populares denuncian que no la consensuaron ni con los hoteles de la ciudad, ni con la Asociación de Hospedaje, ni con la de Hostelería, ni con la Autoridad Portuaria, ni con las navieras, ni con los usuarios del puerto. “Con ningún afectado, a pesar de que todas presentaron escritos solicitando que no se aprobase por el perjuicio que les supondría. Votamos en contra porque no son las formas –falta de diálogo-, ni se dan las circunstancias –no hay sobresaturación turística- ni es el modelo que queremos para la ciudad –queremos más turistas, más congresos, más eventos y más cruceristas para ayudar a la dinamización de la economía local”, señala Lorenzo.



Tampoco consensuaron, denuncia, la ordenanza reguladora viviendas turísticas: ”No solucionará el problema de la vivienda, es necesario modificar los usos que permite el plan general y sobre todo no respeta los derechos adquiridos de quienes las tienen en funcionamiento cumpliendo la normativa actual. Además, esta ordenanza castiga al propietario de a pie y beneficia a los fondos de inversión que tanto gustan al gobierno socialista”.



En cuanto a la ordenanza de las playas, el PP asegura que tampoco fue consensuada con las asociaciones de personas con discapacidad o con las de animales domésticos. “Han pedido una gran oportunidad de elaborar una ordenanza adatada a los tiempos actuales. Recoge solo tres derechos para los usuarios y, en cambio, ocho apartados dedicados a prohibiciones. Echamos en falta atención explícita a las personas con discapacidad, paneles informativos en los arenales y consideran errada la elección de la cala de Bens, sucia, pequeña y alejada, esgrimieron, como única playa canina en una ciudad con 32.000 perros. Además es un copia y pega de otras ordenanzas, sin considerar las características propias de A Coruña. Las playas en nuestra ciudad no se usan solo en verano”, asegura Miguel Lorenzo.

La ordenanza de movilidad aprobada por PSOE y BNG, continúa el portavoz popular, "no está consensuada ni con asociaciones de personas con discapacidad, ni de taxistas, ni de transportistas, ni de aparcamientos…" “Tras eliminar más de 1.400 plazas de aparcamiento ahora van a duplicar los barrios donde cobrarán la ORA a quien no tiene establo para aparcar su vaca. Han perdido una gran oportunidad para elaborar una ordenanza consensuada y modernizada y siguen sin actualizar el Plan de Movilidad de 2014”, afirma.

En el pleno el PSOE y el BNG aprobaron un convenio para la zona del Parque de Oza con unas torres de 17 alturas que, según el PP, elimina una zona verde frente al parking del Gadis, corta la avenida de la Concordia y, "lo más importante, no está consensuado con los vecinos. Buscan atajos urbanísticos con convenios como este o el de As Xubias con un fondo extranjero. Los vecinos no quieren esas torres en el corazón del Castrillón. Y el BNG tragó a cambio de que el PSOE trague con la tasa turística. No piensan en los coruñeses”.



Es decir, “todos los asuntos que llevó el Gobierno a Pleno los consensuó solo con el BNG pero la alcaldesa del diálogo no consensuó ninguno ni con vecinos ni con los sectores afectados por cada una de las iniciativas. Esta es la forma de gobernar de Inés Rey, de espaldas a los coruñeses”, certifica Lorenzo.