La Zona de Bajas Emisiones abarcará 4,2 kilómetros cuadrados en pleno centro de A Coruña

La implantación de la Zona de Bajas emisiones (ZBE) ha dado mucho que hablar en los últimos dos años, sobre todo entre los vecinos, preocupados por la posibilidad de que su viejo vehículo de gasóleo no pueda circular por el centro. El Ayuntamiento ha tenido que ponerse didáctico en este asunto, y repetir en numerosas ocasiones que no se trata de prohibir la circulación, sino de reordenar el tráfico. Sin embargo, con la aprobación ayer de la ordenanza de movilidad, que incluye la ZBE, se puede observar por fin, blanco sobre negro, la forma que adoptará este perímetro. Lo primero que se advierte es que la zona de tráfico restringido llega ahora hasta los Cantones. Es la ZBE Centro, de 4,2 kilómetros cuadrados.



Una vez se haya establecido, no se permitirá entrar a la Pescadería a ningún vehículo cuya matrícula no esté registrada. Cámaras como las que se encuentran en la entrada de La Marina leerán las matrículas y sancionarán a cualquiera que no tenga permitido el acceso. No hay que olvidar que desde su instalación, hace ya unos ocho años, estas cámaras han sido la principal fuente de sanciones de la Policía Local.

Casi todas las calles de la ZBE Centro ya tenían el tráfico restringido al mínimo | Patricia G. Fraga



Hay que tener en cuenta que la ZBE es una normativa europea de obligado cumplimiento: todas las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes tienen que tener una. El motivo es reducir la emisión de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire que respiran los coruñeses. Ahora bien: la atmósfera coruñesa no tiene nada de malo. Los vientos del Atlántico la mantienen limpia. El documento lo reconoce al tiempo que señala que “se atopa nun escenario dos valores límites de calidade do aire vixentes”:



Pero, necesaria o no, la ZBE era obligatoria. Así que se aprobó en diciembre de 2022. Pero el truco está en el tamaño: el texto no dice cómo de grande debe ser. Así que los técnicos de Movilidad solucionaron el problema que supondría para la circulación en una zona de paso como es el centro, marcando un espacio que ya estaba vedado al tráfico: básicamente La Marina y la Ciudad Vieja. El documento lo considera “de carácter piloto”.

Ha sido necesario instalar docenas de cámara en cruces clave | Quintana



Esto hacía de la ZBE de A Coruña una de las más pequeñas de Galicia, ya que solamente eran 0,13 kilómetros cuadrados. Es un número que se queda atrás respecto a los 3,2 kilómetros cuadrados de Pontevedra, los 1,69 de Santiago o los 3,7 de Ourense, por ejemplo. Hay que señalar que A Coruña es una de las dos ciudades gallegas que, aunque no de manera oficial, han puesto en marcha su ZBE, junto con Pontevedra, según el Ministerio de Transición Ecológica.



Para solucionar esto, el Ayuntamiento ha aumentado el perímetro de la ZBE Centro hasta los 4,32 kilómetros cuadrados. Es decir, que ahora A Coruña pasa a tener una de las ZBE más grandes de Galicia. El compromiso municipal con el medio ambiente le lleva a incluir en este espacio incluso los espigones que cierran el muelle de la dársena. Sin embargo, ZBE centro incluye, sobre todo, Pescadería, entre San Andrés y los Cantones. “Seguirá siendo una zona de preferencia peatonal, de tráfico restringido excepto para transporte público, taxis, carga y descarga, vehículos de emergencia y autorizados”, explicaba la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, en la presentación de la nueva ordenanza, en un acto de la semana pasada.

CIFRAS 6 millones

de euros es el presupuesto para Zona de Bajas Emisiones de Coruña (ZBEdCor) financiada con fondos europeos Next Generation 47 cámaras

se instaron en las zonas de acceso a la ZBE con lectores de matrícula para recabar datos útiles para los estudios de movilidad 383 vehículos

eléctricos estaban matriculados en A Coruña a comienzos del año, apenas un 0,3% de los turismos que forman el parque móvil de la ciudad



Miedo a las restricciones



De esta manera, se podrá circular sin restricciones con los viejos vehículos diésel por el centro de la ciudad, que es lo que querían los coruñeses. Sobre todo, los vecinos de Monte Alto, situados en el interior de la península. “Realmente, hai un medo a que se comecen a implantar medidas de limitación de vehículos nas zonas de baixas emisións pero realmente isto non é así”, había comentado la concejala de Movilidad en diciembre.



Hay que tener en cuenta que la implantación del vehículo eléctrico es lenta en A Coruña. Solo hay 388 matriculados en la ciudad pero la empresa Alphabet, de BMW, señala que el número de personas que emplearon un turismo eléctrico para desplazarse se duplicó en A Coruña hasta alcanzar el 15%, mientras que un 27% de coruñeses ya se plantea adquirir un coche completamente eléctrico.



Pero las señales de ZBE comienzan en la ronda de Outeiro, lo que puede dar pie a cierta confusión en el conductor. Esta parte se conoce ahora como “zonas de estudo e monitoraxe do fluxo de tráfico e emisións contaminantes”. Son tres cinturones concéntricos, uno en la ronda de Outeiro; otro, en la ronda de Nelle y un tercero, en Juan Flórez. En esta zona no se prevén las restricciones de tráfico tan temidas por los coruñeses. Al menos, de momento.