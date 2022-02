La portavoz del PP asegura que el pleno dejó en evidencia “la debilidad de Inés Rey”

La portavoz del PP en A Coruña, Rosa Gallego, destacó ayer que el pleno de este jueves dejó muy clara la “debilidad de Inés Rey al ser abandonada de nuevo por sus socios en la intermodal” tras haberlo hecho con anterioridad, hace un año, en la tramitación del nuevo hospital.





“De no ser por los votos del Partido Popular no hubiesen podido aprobar todos los asuntos que fueron al pleno de ayer relacionados con la estación, en especial el convenio marco entre todas las administraciones y que hubiese supuesto no poder realizar obra alguna relacionada con la estación tanto de tren como de autobuses o el aparcamiento subterráneo”, recuerda la portavoz popular.





No es la primera vez que sucede, tal y como asegura Gallego. “El PP también fue el único que votó a favor del convenio para el nuevo Chuac en el pleno de enero de 2021. Los socios de Inés Rey también la dejaron abandonada entonces. No son de fiar y, aun así, a pesar de que hemos demostrado nuestra lealtad en los asuntos de ciudad, sigue sin llamarnos ni una sola vez para negociar nada. Prefiere hablar con los que se autodenominan progresistas pero cada vez que lo tienen que demostrar con sus votos, dejan abandonados a los coruñeses”.





“Ciudad paralizada”

Las críticas hacia la unión del Gobierno local con la Marea Atlántica no cesan y la portavoz del PP no comprende que Rey prefiera “el pacto a la coruñesa con Marea que significa retroceso en vez del pacto con PP para avanzar”.





Pero las palabras de Gallego también van dirigidas a la propia Marea Atlántica, que, según ella “destrozó la ciudad en cuatro años porque el PSOE se lo permitió. Cuatro años en los que el único coruñés contento fue su colega al que le compraron los pisitos y que aún no ha devuelto el dinero. Y ahora el PSOE tiene paralizada la ciudad desde hace tres años porque la Marea le devolvió el favor. Tres años en los que los únicos contentos son okupas y delincuentes que campan a sus anchas”.





Así, tras lo que considera “siete años de paralización” en A Coruña, “la única administración que invierte en nuestra ciudad es la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, más que el Estado y que Ayuntamiento y Diputación juntos”, concluye.