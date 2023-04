El portavoz del Gobierno de A Coruña anuncia una instrucción para supervisar las concesiones municipales

En la parte no resolutiva, la Marea Atlántica y el BNG planteaban sendas mociones acerca de la situación de los servicios de limpieza y recogida de residuos y sobre sus contratos, tras el estallido del caso STL, ambas aprobadas. Durante el debate conjunto de ambas mociones y como respuesta a las peticiones de investigar y tomar medidas en dicho caso, así como las de un mayor control de los contratos, el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, aseguraba que, “ao longo do mes”, se dará una “nova instrucción para as concesións municipais”, en concreto para un mayor control y supervisión de las mismas.



Todos los partidos, de una manera u otra, solicitaron del Ejecutivo municipal, además de ese control de las concesiones, que se depuren responsabilidades respecto al caso STL y que se haga una profunda investigación de los sucedido. Además, desde la Marea Atlántica se solicitó el refuerzo del área de Medio Ambiente, dotándola de más medios.



El asunto volvió a la palestra durante el turno de preguntas orales, cuando el PP volvió a cuestionar si el Ejecutivo realizó correctamente su labor de control sobre los contratos de limpieza y recogida de basura. A este respecto, Lage volvía a recordar que se han abierto ya cinco expedientes y que en el futuro se dará esa nueva instrucción para controlar las concesiones municipales.

Resto de mociones

Por otro lado, las otras dos mociones que llevaba el BNG a debate fueron rechazadas. En una, pedían que el Ayuntamiento apoyase el movimiento ‘RegularizaciónYA’, mientras que en la otra pedían que se defendiese la retirada de los Planes de Ordenación del Espacio Mariño (POEM), los planes del Estado para la eólica marina.



En el caso de la Marea Atlántica, además de su moción sobre el servicio de limpieza, sus otras dos mociones fueron aprobadas. Por un lado, solicitaban que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de que se abran los patios de los colegios durante los periodos no lectivos, mientras que en la segunda pedían un mayor impulso y apoyo del servicio de BiciCoruña.



Por parte del Partido Popular, se aprobaron sus iniciativas solicitando que se recuperen los horarios de apertura durante la tarde de la Torre de Hércules y un mayor apoyo a los trabajadores, mientras que se rechazó una petición de medidas para la lucha contra la inflación.



La tercera moción popular se debatió en conjunto con otra de la concejala no adscrita, Isabel Faraldo, debido a su similitud. Ambas pedían que se mejore la gestión de licencias municipales, aunque tanto en el pleno, como en las últimas jornadas, el Gobierno municipal asegura que la ciudad lidera el tiempo de respuesta en la concesión de licencias en toda Galicia.



La última de las mociones, también de Isabel Faraldo, pedía la creación de una comisión de trabajo con el sector de la hostelería, considerado como uno de los más afectado por la situación de los últimos años, y que también se aprobó.

Miguelanxo Prado

Durante el turno de preguntas orales, Alberto Lema (Marea Atlántica) pedía al Gobierno local una valoración sobre la marcha de Miguelanxo Prado tras 25 años dirigiendo el salón internacional del cómic Viñetas desde o Atlántico, marcha que vinculó a otras salidas como la de Xavier Seoane del patronato de la Fundación Luis Seoane o la del anterior director del área de Cultura.



A diferencia del resto de sus intervenciones, el portavoz del Ejecutivo fue escueto y solo desarrolló su respuesta en el primer turno de réplica, de tan solo unos segundos. En ese tiempo, Lage aseguró que desde el Gobierno municipal “valórase con respeto” su marcha. Tras esto, mostró también “agradecemento polo traballo realizado” para ubicar a la ciudad como referencia en el plano del cómic.

Pisos turísticos

Por otro lado, desde la Marea Atlántica, Iago Martínez volvió a alertar sobre la proliferación de pisos turísticos, señalando que existen dos por cada vivienda normal en el mercado.



Al solicitar soluciones del Ejecutivo municipal, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego aseguraba que ya existe una mesa de trabajo con los diferentes sectores que se reunió el mes pasado y que se volverá a reunir en semanas venideras.