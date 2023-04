El pleno de A Coruña da luz verde a los modificativos entre críticas de electoralismo

Se nota que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y en el pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de A Coruña se está notando. La corporación municipal herculina acaba de aprobar dos expedientes: un modificativo de crédito de más de diez millones, necesario, según esgrimió el portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage, para acometer inversiones como las del mercado de Monte Alto o la reforma del Paseo Marítimo; y otro para aprobar las subvenciones nominativas al tejido asociativo, por valor de más de 7 millones de euros.

Sin votos en contra, pero sí con abstenciones, ambos salieron adelante, pero no exentos de críticas al Gobierno local, principalmente, por las formas en las que se llevaron los expedientes a comisión, con tan solo 45 minutos de antelación para su estudio, tal y como recordaba el edil de la Marea Atlántica, Iago Martínez. "Son quen de convertir algo bo, en un elemento de tensión", apuntaba en la misma línea la concejala no adscrita Isabel Faraldo, en relación a la apurada tramicación.

Las críticas, sobre todo en lo tocante a las subvencions a las entidades, fueron evolucionando hacia el electoralismo: "Por qué esperar a abril?" preguntaba Martínez, asegurando que el asunto se podría haber llevado a pleno en enero, febrero o marzo. Todos los partidos apuntaron a la necesidad de sacar adelante ambos expedientes, "se non se aproban, páranse obras e as entidades quedan sen diñero", indicaba el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, para mostrar su voto favorable, línea que proseguía Miguel Lorenzo (PP): "hay 11.000 familias que no llegan a fin de mes".

Pero tanto Jorquera como Lorenzo compartieron también su siguiente crítica, que no se haya presentado un proyecto presupuestario para 2023: "a cidadanía non merece só dous orzamentos en catro anos", afirmaba Jorquera, mientras Lorenzo preguntaba "¿Lo va a presentar en mayo?"

Reconocimientos

Con anterioridad, el pleno aprobó, con la única abstención del BNG, las distinciones y medallas para reconocer el mérito policial del cuerpo municipal.

Durante el debate de esa moción, también salieron a flote las críticas por los expedientes para las inversiones y subvenciones. "Es una tomadura de pelo", señalaba la concejala no adscrita Mónica Martínez, "miran solo por las urnas", añadía sobre las formas de presentar ambos expedientes antes del pleno. A modo de protesta, la edil aseguró que no utilizaría ninguno de sus restantes turnos de palabra y se ceñiría solo a votar las diversas mociones.