La Policía Nacional detecta una ola de robos centrada en la calle Barcelona

lles más emblemáticas de la ciudad. Espina dorsal del barrio de Agra dos Mallos, fue una de las primeras en ser peatonalizada, convirtiéndose en una vía comercial y en un paseo arbolado para una zona que siempre ha cojeado en lo que se refiere a esta clase de espacios. Y, desde hace unas semanas, también se ha convertido en el epicentro del área de actuación de un grupo de jóvenes que están cometiendo toda clase de delitos. La Policía Nacional considera que están instalados en el edificio okupa del número 120 de la ronda de Nelle, donde la semana pasada llegaron a detener a alguno de ellos. Sobre todo, se trata de pequeños robos, señalan las fuentes consultadas.



La mayoría son atracos, lo que se llama robo con violencia o intimidación, como los consabidos tirones de bolso a señoras despistadas. “Normalmente se llevan los móviles”, aclaran estas mismas fuentes. Una vez obtenido el botín, se refugian a la carrera en el edificio okupa de la ronda de Nelle.



Esto es lo que ocurrió el lunes de la semana pasada: varios coches patrullas del 091 acudieron al portal de donde sacaron a un sospechoso de un atraco en As Conchiñas. El día anterior también habían acudido allí las autoridades, pero aquel caso se había tratado de una simple discusión. Probablemente no habría acabado en arresto si uno de los implicados no se hubiera enfrentado a la autoridad.



En realidad, el edificio siempre ha sido una fuente de problemas en los últimos años (las okupaciones comenzaron hace diez años) y la Policía, ya sea Local o Nacional, ha tenido que acudir allí por motivos diversos. La mayor parte de ellos pequeños incidentes. Por ejemplo: en marzo del año pasado, un joven okupa de 24 años fue detenido por agredir a su pareja, de 18. La Policía Nacional y la Local actuaron a las nueve de la mañana, cuando se produjo el altercado entre los dos implicados, que se habían enzarzado en una pelea. Él aún llevaba pijama y, al ser cacheado, se le descubrió bastante droga encima, de manera que se le detuvo por un delito contra la salud pública.



Población flotante

Hay que tener en cuenta que, en estos diez años, después de que se fueran los inquilinos legítimos, han ido entrando y saliendo okupas, de manera que el 120 de la ronda de Nelle tiene lo que se podría llamar una población flotante, muchos de ellos inmigrantes irregulares de diversas nacionalidades. Cada cierto tiempo, la Policía Local se pasa por ahí e identifica a todos los residentes.



Esto es necesario, entre otras cosas, para saber si hay personas vulnerables, como menores, y que Servicios Sociales pueda hacer el seguimiento adecuado. También fue útil el verano pasado cuando el Ayuntamiento tuvo que conseguir el permiso de los okupas (dado que, legalmente, son los residentes) para poder retirar toda la basura que se había acumulado en el patio de luces, a donde la arrojaban desde las ventanas.



Eso significa que las autoridades tienen identificados a los sospechosos de estos robos que vienen sucediéndose en la calle Barcelona y su entorno. Se trata de jóvenes que se encuentran en situación irregular y que (afirman las fuentes de la Policía Nacional) son un tanto más agresivos de lo que suele ser habitual. Además, se sospecha que también están empezando a trapichear con drogas. Es algo que ha ocurrido anteriormente en otros barrios.