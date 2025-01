La Policía Nacional busca todavía a un testigo del crimen de Yoel

Ocurrió hace más de un año, pero los investigadores de la Policía Nacional todavía tratan de localizar a uno de los testigos que estuvo presente en la fatídica noche del 24 de diciembre de 2023, cuando un joven de 22 años, Yoel Quispe, falleció en Juan Flórez con Orquesta Sinfónica a causa de una puñalada en el transcurso de una pelea sin sentido. El abogado de la acusación particular, Adrián Borrajo, señaló que está convencido de que lo encontrarán. Gracias, precisamente, a las cámaras.



Como suele ocurrir en los últimos años, con la proliferación de los videos, gran parte de este crimen se sostiene sobre imágenes. Precisamente ayer se celebraba en los Nuevos Juzgados una nueva vista de testificales. Hay que señalar que el caso se encuentra todavía en fase de instrucción y que ayer se trataba de certificar la autoría del vídeo de quince segundos que corre por las redes sociales y en el que se ve parte de la pelea. Se trataba de asegurar que el vídeo no estaba editado. “Quedó corroborado que é o video que existe ata agora”, señaló Adrián Borrajo.

La familia exige que se amplíe el número de acusados, no solo al autor material y a sus dos cómplices



En esos segundos se puede ver cómo arrojan un objeto a Quispe, y cómo tratan de agredirlo. “É unha pelexa que dura mais que quince segundos”, explica el abogado. Las diversas declaraciones apuntan a que la pelea comienza entre dos personas y Quispe. Luego se involucra el presunto asesino, el autor de la puñalada en el corazón, que a día de hoy está en prisión provisional.



Asesinato



Para la acusación particular, son once los culpables, y no solo tres, como considera la Fiscalía. En lo que sí coinciden es en que no se trata de un homicidio, sino de un asesinato. “O que se ve é a un rapaz que no momento da pelexa está en situación de inferioridade, o que xenera unha alevoxía”, declaró el abogado. Es esa circunstancia a mayores lo que transforma el homicidio en asesinato. Además, Borrajo reveló que Quispe sufrió tres ataques con arma blanca: uno en el rostro y otro en el cuelo, que le dejaron apenas unos rasguños, antes de recibir la puñalada fatal en el corazón. Después, recuerda la acusación, el grupo se fue de cañas.



Las cámaras permiten seguir gran parte del recorrido que parte de los locales de ocio nocturno del puerto hasta Juan Flórez, pero son muchas las incógnitas que persisten. Por ejemplo, por qué Quispe salió corriendo para alcanzar el grupo, se mezcló con ellos sin que se dieran cuenta, aparentemente, y le dio una bofetada o una colleja a uno de ellos. Pero, por el momento, el misterio a desvelar es el de ese joven que aparece en las imágenes y que aún hay que identificar.