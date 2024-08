La Policía Local interviene en el Barrio de las Flores por una pandilla que llevaba drogas

A las cuatro de la tarde de ayer, el Barrio de Las Flores fue el escenario de una actuación policial. Los vecinos denunciaron la presencia de un grupo de jóvenes sospechosos. Estalló algún tipo de altercado entre los vecinos y los jóvenes, aunque los detalles no se han aclarado. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y, aunque no se practicó ninguna detención, si se incautaron de arias papelinas de alguna sustancia que es probablemente cocaína.



La droga se encontró en el suelo, porque cuando llegaron los agentes los sospechosos se habían deshecho de ella. “No habría importado porque no era suficiente como para acusarles de tráfico de droga, pero no lo sabían”, comentan fuentes cercanas, que lo achacan a la inexperiencia de los jóvenes. Por ese motivo no fueron detenidos.



Según fuentes vecinales, el alboroto comenzó en el Bloque 38, en la calle Tuliplanes, cuando un residente vio a alguien que creían que estaba trapicheado. Uno de los vecinos se enfrentó a él y aquello provocó un enfrentamiento que no llegó a ser grave, aunque sí hubo una especie de forcejeo. En todo caso, sí que les entretuvo hasta la llegada de los policías locales, lo que permitió que se pudieran decomisar pequeñas cantidades de droga.