La Policía Local emplea por primera vez en un control perros entrenados en detectar drogas

Esta semana, la Policía Local realizó un control en la Tercera Ronda, algo que podría ser rutinario si no fuera porque en él participaron dos perros entrenados para detectar drogas: el primer perro fue un pastor belga llamado Biko, que fue presentado este mismo año, pero ahora la Policía Local añade a sus fuerzas otro can, llamado Loki. Se incorporó hace una semana y ya participó en su primer control.



Fuentes policiales señalan que se incautaron pequeñas cantidades de drogas como consecuencia de este intervención aunque, por otro lado, ningún conductor fue descubierto circulando bajo su influencia. En todo caso, es probable que se realicen más controles en el futuro, puesto que en esta primera prueba el resultado ha sido positivo.



El nuevo recluta de la Policía Local es un perro mestizo de poco más de tres años de edad, adoptado en una perrera, y que hace poco que completó su entrenamiento. En ambos casos, los canes son propiedad de los agentes municipales, y estos han cedido sus servicios al Cuerpo. Eso sí, aquellos que han tenido la ocasión de verlos trabajar juntos aseguran que la forma de actuar de los animales es muy diferente. “Uno (Biko) es más intenso que el otro”, explica un agente.



Distintas secciones

De momento, los dos canes están asignados a distintas secciones de la Policía Local. Biko está asignado a Convivencia y Seguridad, mientras que Loki está asignado a Tráfico, según fuentes del Cuerpo municipal. De momento, no existe una unidad cinecológica como en la Guardia Civil o la Policía Nacional, pero no se descarta que este puede ser el caso en un futuro no muy lejano, puesto que existe un tercer animal en entrenamiento. Hay que señalar que lo habitual es que al agente se le asigne a un compañero canino, y no que lo posea y lo ceda, de manera que es un procedimiento inusual el que está siguiendo la Policía Local.



Loki se presentará en sociedad oficialmente la semana que viene, de manera muy parecida a cómo lo hizo Biko a mediados de abril de este año. Hay que recordar que, desde entonces, Biko ha actuado en muy diversas actuaciones. Por ejemplo, en las redadas que lleva a cabo en los locales de ocio nocturno el 092 pero también, y sobre todo, en la unidad de Agente Tutor, donde está destinado el dueño del simpático pastor belga, que ya ha tenido la oportunidad de acompañar a su amo a las aulas.



Biko también ha actuado en otras intervenciones con jóvenes implicados, con pandillas en las calles, donde su olfato ha sacado a relucir pequeñas cantidades de estupefacientes. El can también formó parte de las celebraciones del Día de la Policía Local, donde hizo una demostración de sus habilidades de acompañamiento y de detección de drogas.



Seguramente el próximo año Loki también tendrá la oportunidad de exhibirse en la plaza de María Pita, quien sabe si con un tercer compañero. Más allá de las cuestiones prácticas, los nuevos agentes caninos dan buena imagen al Cuerpo.