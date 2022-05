El pleno da luz verde a los trámites urbanísticos para la intermodal

El Gobierno municipal, con el apoyo del PP y la abstención del resto de grupos de la corporación, culminaba ayer los procesos urbanísticos que le corresponden para la estación intermodal tras la aprobación de la modificación del PGOM que permitirá la reurbanización del entorno de lo que será la futura estación, así como la conexión con la avenida de Arteixo.



No obstante, la luz verde a la modificación no estuvo exenta de debate, ya que parte de la oposición cuestionó el aprovechamiento que hará el Adif de los poco más de 5.000 metros cuadrados que la modificación destina a usos terciarios.



A pesar de no saberse que es a lo que se dedicaría en concreto ese espacio, se da por hecho que será un aprovechamiento comercial, motivo por el que el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, se adelantaba a las críticas: “non se vai crear un centro comercial”. Pero, esto no apaciguó al resto de ediles.



Fue el caso de la concejala no adscrita, Isabel Faraldo, que defendía su uso para aprovechamientos hosteleros, venta de prensa o similares, “pero de aí a crear un centro comercial, hai un mundo”.



Por el mismo camino transcurrían las dudas de la concejala del BNG Avia Veira, que pedía que se concretasen los usos de estos espacios porque “terán moito impacto nos Mallos”, algo en lo que incidía en el edil de la Marea Atlántica, Iago Martínez, al asegurar que solo traerán “externalidades negativas” que repercutirían en el comercio de proximidad.



No obstante, tal y como reconocía Martínez, y aclaraba posteriormente Díaz, este aprovechamiento es mucho menor al previsto hace una década, ya que se hablaba de más de 45.000 metros cuadrados, donde se incluían incluso servicios hoteleros. El edil de Urbanismo trataba de zanjar la situación antes de la votación, que resultó favorable para el Gobierno local, dejando claro que esos 5.000 metros “non dan para un centro comercial”.









Pasarela





En materia de infraestructuras, también se debatió una moción de la Marea Atlántica acerca del tema del mes: la pasarela que conectará As Xubias con Santa Cristina.



La edil de Marea, Claudia Delso, apuntaba al interés electoralista de la propuesta realizada por la Xunta, al tiempo que reclamaba diálogo por su parte, criticando que no se hayan ofrecido alternativas, como las que proponen las entidades sociales (como aprovechar la infraestructura de A Pasaxe) y pidiendo un estudio ambiental, debido a la presencia de “especies endémicas” y “protexidas” en el arenal oleirense.



El propio edil de Urbanismo aseguraba no conocer el proyecto, “máis aló de dos PDF, sen custes, nin alternativas” y recordaba su postura: “é a peor ubicacion posible”.



El PP, por su parte, se mostró contrario a la moción, defendiendo las inversiones de la Xunta en la ciudad: “pode ser a única alcaldesa que non inaugure obras do Estado no seu mandato”, aseguraba Roberto Rodríguez sobre Inés Rey.









Torre de Hércules





En el ámbito urbanístico, el BNG defendió una moción, que salió adelante, en la que instó al Gobierno municipal a modificar el PGOM en el ámbito de la Torre de Hércules, con el fin de evitar que se construyan nuevas edificaciones en la llamada “zona buffer” del faro romano.



“Queremos que o pleno volva aprobar prohibición da construcción en Durmideiras”, apuntaba Veira, recordando que ya durante la anterior legislatura se llegó a un acuerdo plenario al respecto.



Martínez, por su parte, ironizaba ante esta petición, recordando que el PGOM actual data de uno de los últimos gobierno socialistas, en el que estaban acompañados por el BNG, pero aplaudía “o cambio de postura”. El edil de Urbanismo, por su parte, adelantaba su voto favorable, recordando que habían sido los gobiernos de su partido los que protegieron y restauraron el entorno de la Torre.