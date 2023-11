La plaza de María Pita tendrá atracciones en Navidad

Poco se sabe de cómo será la programación navideña en A Coruña. Las luces ya están instaladas en casi toda la ciudad, así como los elementos protagonistas de las fiestas, como la bola de La Marina o el árbol del Obelisco. Todavía no hay fecha para el gran encendido, pero lo que sí se conoce es que las casetas del mercadillo navideño no repetirán este año en la plaza de María Pita. Esta, sin embargo, no se quedará vacía: habrá atracciones.



Los jardines de Méndez Núñez serán otro de los grandes escenarios de las fiestas, al contar con una feria artesana de Navidad entre los días 20 de diciembre y 5 de enero. El horario será de 12.00 a 21.00 horas, excepto el 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 18.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero la feria permanecerá cerrada. La Asociación Galega de Artesáns informa de que este mercado solo podrá celebrarse en caso de que se junte un número mínimo de expositores.

La participación está abierta a talleres artesanos profesionales gallegos y de fuera de Galicia y el plazo de solicitud finaliza a las 14.00 horas del viernes 24 de noviembre. La asociación aclara que está prohibida la venta de productos semi-industriales y que solo podrá haber en los expositores material artesanal.