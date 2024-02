El plató virtual de la Ciudad de las TIC podrá atraer a productoras internacionales

La Diputación de A Coruña, el Cluster Audiovisual de Galicia y otras partes interesadas, como la UDC, se reunían esta mañana para abordar los avances en el plató virtual que se instalará en la Ciudad de las TIC, Coruña Estudio Inmersivo (CEI). Tras la reunión, el presidente del Gobierno Provincial, Valentín González Formoso, y el del Cluster, Alfonso Blanco, desgranaban algunos de estos avances.

Uno de ellos, apuntaba Blanco, es que "este tipo de infraestruturas son moi demandadas". Por este motivo, y por ser un plató "punteiro" en Europa, "temos a certeza de que vai ter moita demanda a nivel Galicia, a nivel España, a nivel Europa e incluso algunha multinacional, que a bo seguro vai a ser cliente", aseguraba el presidente del Cluster Audiovisual.

Tanto Blanco como González Formoso apuntaban a que el CEI es una suerte de "milagro". "Estamos sorprendidos", aseguraba el presidente provincial, recordando que en catorce meses se propuso la idea, se diseñó, se ejecutaron los fondos y se licitaron y adjudicaron las obras, "algo que non é habitual". Ahora mismo, "acaban de iniciar os traballos de execución do proxecto do que é o contenedor", detallaba Formoso, al tiempo que recordaba las "dificultades de implantación" de la parte tecnológica, debido a que este plató "é unha novidade tan única en España,que os plazos poden variar un pouco".

No obstante, Blanco apuntaba que "en poucos meses a cousa vai estar en funcionamento". El plató virtual, que cuenta con una inversión cercana de unos nueve millones de euros, cuenta con la implicación de los cuatro gobiernos (municipal, provincial, autonómico y estatal) así como de la UDC y de los cluster audiovisual y TIC. Esta infraestructura permitirá, a través de una enorme pantalla de led, recrear de manera realista cualquier escenario.