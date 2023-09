Una plaga de garrapatas y pulgas amenaza a los gatos del Barrio de las Flores

Parecía haberse instalado la tranquilidad en el Barrio de las Flores, una zona acostumbrada a los sobresaltos, luchas y reivindicaciones al que le ha llegado la calma. Liberados de los okupas, e incluso de cierta sensación de inseguridad vinculada a ese clima, los residentes ponen ahora el foco sobre la seguridad, pero no sobre suya propia, sino la de sus mascotas. En las últimas semanas se han detectado y denunciado varios casos de gatos afectados por una plaga de garrapatas y pulgas en las zonas verdes.



No se trata de una cuestión solamente felina, pero los vecinos sí han detectado que es la población de gatos la que más profundamente se han visto afectados por la aparición de los parásitos. Lejos de ser un problema focalizado en un punto determinado se ha hecho extensivo a todas las zonas verdes del barrio. Son ya varios los residentes que se han puesto en contacto con la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores para relatar algunos casos pérdida de visión por culpa de las pulgas y las garrapatas.



No ovbstamte. La Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores apunta a ciertas situaciones en el día a día de los propietarios de las mascotas. Por ejemplo, a pesar del buen clima recomiendan evitar, en la medida de lo posible, las medidas de prevención contra el calor. “No puedes andando en pantalón corto por la tarde, si se te ocurre ir al jardín acabas con las piernas negros”, explica Caluxa Barrienos, presidenta de la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores. Los residentes ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para una cuestión de análisis profesionalizado del orrígen. Fue el pasado mes de agosto y en los próximos días la concejalía de Medio Ambiente lla que se ponga en contacto, una vez reomado el ritmo normal de acividad para el mes de febrero.

Población

Es la población felina un motivo de constante vigilancia por parte de los vecinos en el Barrio de las Flores, que cuentan con la colonia más numerosa de la ciudad y, con varios más de un centenar de perros callejeros. Será la empresa Servigal la nueva encargada de atender las necesidades, consejos y denuncias de los residentes, así como de dar parte para el proceso de castración. Además, los propios vecinos se encuentran actualizando ese censo.



La dificultad para establecer una población exacta ha llevado al aumento de casetas y puntos de alimentación para gatos.



Por otra parte, de un mes con mucha intensidad en el Barrio de las Flores la situación es ahora de absoluta calma, algo a lo que no parecían acostumbrados los vecinos. El tapiado del Club Financiero y la expulsión de dos pisos okupados en el barrio se unen al clima de satisfacción generada por la patrulla vecinal y que ha consegido reducir notablemente la peligrosidad o esa sensación de inseguridad. “No hay un solo okupa en el barrio y no creemos que vaya a repetirse, porque saben a lo que se atienen”, advierte Caluxa Barrientos.

La patrulla vecinal del Barrio de las Flores sigue activa todos los fines de semana hasta entrada la madrugada e incluso la Policía Nacional se ha puesto en contacto con los protagonistas de la misma para solicitar informes de la vigilancia llevada a cabo durante las últimas semanas. l