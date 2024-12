Las placeras históricas del mercado de Elviña, en A Coruña: “Luchamos la vida como podíamos”

Se llaman Serafina Pasandín, Dorinda Rocha, Estrella Rodríguez, Esther Barba, Esther Alvedro y Amelia Villar ‘Milú’. Se conocen desde hace décadas, cuando sus vidas se juntaron para formar el camino que ha llevado al mercado de Elviña a ser lo que es hoy en día. Este sábado recibirán su merecido reconocimiento: ser las encargadas de encender el alumbrado navideño de esta plaza de abastos, que abrió en 2006. Representarán, además, a todas las mujeres trabajadoras.



Ya están jubiladas, pero cuando acuden a hacer la compra al mercado, todos las conocen. Alvedro es la veterana. Con 81 años, trabajó más de cuarenta en su pescadería. “Toda una vida”, explica: “Estuve diez años en el viejo, que estaba en la carreterita de Monelos, 28 años en el antiguo mercado y siete en este”.

Este martes se reunió con sus excompañeras para repasar anécdotas y recordar cómo era la vida cuando no existían tiendas de productos gourmet ni la venta online. Aunque en esto Milú fue una pionera. “Hace 14 años tenía mucha mercancía acumulada y una amiga me animó a no tirarla y a venderla por internet”. Con ayuda y dedicación, el resultado fue un éxito: hizo envíos de calcetines ejecutivos o calzoncillos largos a Estados Unidos, Canadá e incluso Rusia. Milú, además, recuerda quedarse trabajando hasta las once de la noche en víspera de Reyes. "Ese día la gente venía a comprar regalos y había que abrir", reconoce.



Serafina se ocupaba de una pollería en el mercado; Dorinda, de la frutería; Estrella, de la panadería; Esther, de congelados; Amelia, de la mercería; y Esther, de la pescadería. Son seis, y cuatro de ellas les traspasaron el negocio a sus hijos. “Aquí sí hay relevo generacional. Es una plaza muy bonita, la más servicial y funciona muy bien. No la cambiamos por nada”, dicen. Incluso se comparan con las plazas más famosas de la ciudad: "La plaza de Lugo tiene mucha fama, pero en bonita, ganamos nosotros", bromean.

El mercado llegó a tener todos sus puestos ocupados el año pasado, logrando todo un hito. Hoy en día hay tres sin actividad, a la espera de que alguien se anime a instalarse en ellos. Antes de 2006, cuando se instalaron en la ubicación actual, había 123 puestos, pero se trasladaron la mitad. "Luchamos la vida como sabíamos. La plaza luchó mucho para salir adelante".

Sobre el acto que tendrá lugar el sábado, indican que "ya era hora de que nos reconociesen algo después de todo lo que luchamos por conseguir este mercado, porque los de casa son los que menos reconocimiento llevan". Este homenaje supone, además, el fin de la "mala fama" que tenían hace años las placeras: "Estábamos degradadas porque teníamos fama de vocear. Siempre se dice la expresión de 'pareces una verdulera'". El acto de encendido será a las 11.00 horas y acudirán personalidades del Ayuntamiento. Pero los protagonistas, además de las placeras y los placeros que dan vida al mercado, son sus clientes: "Vienen a la plaza y vienen a conversar contigo. Te cuentan sus penas, sus historias. Hacer la plaza es su entretenimiento del día".