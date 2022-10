La pista de Novo Mesoiro tampoco estará finalizada en octubre

La pista de patinaje de Novo Mesoiro va camino de superar el doble de tiempo estimado en lo que a plazo de ejecución se refiere. Y es que el proyecto, cuya inversión ronda los 200.000 euros, debía estar listo para su uso y disfrute el pasado mes de junio. Diversos contratiempos relacionados con la falta de suministro y abastecimiento de materias primas llevaron a que el Ayuntamiento prorrogase el plazo previsto de entrega hasta el presente mes de octubre, pero a tenor del estado de las obras, sin actividad en los últimos días, todo parece indicar que tampoco se cumplirá con la segunda fecha.



El Ayuntamiento anunció el inicio de los trabajos el pasado 16 de enero, con la ya famosa estimación de seis meses para la finalización. Sin embargo, el origen de la propuesta se remonta al año 2019 y a las reivindicaciones de los clubes de deportes de alta velocidad. También se planteó como una zona para la práctica deportiva infantil.



La comunicación entre la asociación vecinal de Novo Mesoiro y la concejalía de Deportes es fluida, aunque desde la agrupación el sentir empieza a ser de escepticismo respecto a una solución a corto plazo. “Nos dicen que no conocen ninguna obra que no se retrase, pero la última fecha que nos dieron era octubre”, lamena el presidente, Víctor Lamela. “No falta mucho al menos en teoría, pero vuelven a estar parados los trabajos”, añade el dirigente, que entre las ejecuciones pendientes apunta al sistema de iluminación.



Desperfectos antes de empezar

Lo que falta por construir no es lo único que preocupa a los vecinos de Novo Mesoiro, sino también la calidad o fiabilidad de lo que ya está instalado. En las últimas horas se hizo viral entre los residentes de la zona el testimonio de una madre que relataba cómo mientras paseaba con niños por la zona se vino abajo uno de los paneles de que delimitan la zona. “Esto es un peligro; estábamos en el parque con los niños y escuchamos un ruido. Nos dimos cuenta que era un cristal o metacrilato y menos mal que no había nadie jugando en ese momento”, afirma la vecina, que asegura que las rachas del viento no eran ni siquiera intensas, pues sus propios hijos se encontraban jugando en el parque.

Desde la asociación vecinal se realizó una comunicación pública al Ayuntamiento. “Pedimos que se realicen bien las obras, se revisen y se cumplan por lo menos los plazos”, dicen los residentes de Novo Mesoiro. l