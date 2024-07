La pista deportiva de la Sagrada Familia de A Coruña cuesta 40.000 euros al año en arreglos

La pista deportiva de la Sagrada Familia volverá a obligar al Ayuntamiento a pasar por caja. Menos de dos años después de su inauguración, y debido a la creciente preocupación de los vecinos por el estado de la instalación, el Gobierno local afrontará el gasto de sustitución y arreglo del actual cierre. Será una inversión más en una zona que ya le ha supuesto a las arcas municipales 80.000 euros desde julio de 2022. “Los vecinos pueden estar tranquilos: la pista deportiva se va a reparar. En los dos últimos años hemos invertido 80.000 euros en sucesivas reparaciones”, reconocen fuentes municipales.



No se trata en absoluto de un frente nuevo para una asociación vecinal que el pasado mes de abril ya hablaba de un retraso de un año en las mejoras. “No sabemos si es que la están reparando a mano, pero llevamos más de un año esperando a que se arregle el cierre”, expresaba Juan Rodríguez, presidente de la agrupación. Hoy, dos meses después, habla directamente de preocupación por la integridad de los más pequeños. “Ya hemos avisado a varios que se pusieron bastante en peligro cuando se pusieron a jugar en la parte de arriba de la pista”, explica. “Avisamos a la Policía Local, inspeccionaron la zona con una patrulla y dejaron unas bridas para amarrar lo mejor que pudieron”, añade el dirigente vecinal.



Peligro

La asociación vecinal de la Sagrada Familia, que precisamente utiliza la pista como uno de los epicentros de sus actividades, cree que es mejor prevenir que lamentar una desgracia y apunta directamente a la clausura del espacio deportivo mientras no haya una operación específica. “No sabemos qué medidas se van a tomar, pero mientras esté así debe tener una solución que puede pasar por el cierre, ya que en cualquier momento puede darse una desgracia”, subraya. “Hemos avisado por activa y por pasiva, ya desde antes del concurso de tortillas. Entonces los propios concejales hicieron fotos, pero no vemos que se vaya hacia delante. Lo hemos pedido vía registro y también nos han dicho que no existía problema”, prosigue.



Y es que, con el curso escolar recién llegado a su fin, la actividad de la pista deportiva crecerá exponencialmente durante los meses de verano. Su carácter de espacio polideportivo permite la práctica de varios deportes a la vez, además de ser un punto de encuentro entre jóvenes.



No es el cierre el único quebradero de cabeza relacionado con la pista deportiva para la asociación vecinal, que también considera fuera de lugar la presencia de ONG en el entorno. De hecho, también apuntan a que el día a día alejado de la práctica deportiva y con camiones de reparto está detrás del mal estado de conservación del recinto.