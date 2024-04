Pirata y Mor buscan un hogar

No es posible deentender cómo un perro tan guapo y bueno como Mor aún no ha tenido a nadie interesado. No se puede ser más cariñoso, más amigable ni más zalamero. Un perro con un carácter de diez. No es un cachorro pero tiene una vitalidad estupenda y adora estar con la gente. Mor necesita encontrar un buen hogar y no pasar el resto de su vida en un refugio.

Pirata es otro animal que, si nadie lo remedia, pasará toda su vida en una gatera. Es un gato joven al que le falta un ojito, es muy bueno y cariñoso. Amante de las latitas y de cualquier mano que se preste a acariciarlo. Pero Pirata es positivo en Inmunodeficiencia Felina y estamos seguros de que eso está lastrando injustamente sus posibilidades de encontrar un buen hogar. Ojalá su suerte cambie algún día.