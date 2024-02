Piden protocolos contra incendios en A Coruña tras la tragedia del Campanar

La tragedia del barrio del Campanar de Valencia encogió el corazón de toda España el pasado jueves, pero en algunos casos también despertó un sentimiento de responsabilidad en comunidades de vecinos que sintieron el incendio como un toque de atención por el tipo de construcción que estaban viendo a través de sus televisores. Una de ellas es el Recinto Ferial de A Coruña, donde se cuentan hasta siete torres de alturas semejantes a los catorce pisos de Valencia. Desde los primeros minutos los chats de vecinos y el puerta a puerta dijeron sin decir una idea común: la duda de cuál es la situación real del suelo sobre el que viven.

Quizás por sentirse en una situación de desinformación la asociación vecinal de la zona ha comenzado a compartir a través de sus redes sociales vídeos de protocolos de actuación, una contribución mínima a la seguridad para la que solicitan complemento profesional.



Y es que normalmente de las tragedias se sacan lecciones para el futuro, y son precisamente lecciones lo que piden recibir los vecinos del Recinto Ferial. “Te sientes identificado, porque podría haber pasado aquí”, afirma. “Mucha gente no quiere vivir en pisos altos por miedo de hasta dónde llegarían los Bomberos, no se puede vivir con ese temor”, añade la vicepresidenta Lucía Fernández, convencida de la necesidad de tomar medidas. “Hay que recuperar los simulacros y las charlas vecinales de los cuerpos especializados, porque por ejemplo aquí no tenemos balcones y no sabríamos qué hacer en un piso 15. No es sólo actuar cuando pasan las cosas, prevenir también es importante”, subraya.



Fernández es consciente de que el Recinto Ferial no es el único barrio de la ciudad con torres, pero sí lleva desde el jueves encontrando similitudes con el caso valenciano que considera preocupantes. “Las fachadas ventiladas todavía siguen la norma de 1996 y, además, no podemos fijarnos en la fecha de la licencia de ocupación, sino en la de obra”, subraya. “Las licencias de ocupación aquí son posteriores a la norma nueva contra incendios, pero las de obra no. La torre puede que se abriese a la gente en 2013, pero la licencia es de 2005 y va por la norma antigua”, prosigue. También los vecinos de Monte Alto han mostrado su preocupación.



Tranquilidad

El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez lanza un mensaje de tranquilidad y llama a la calma a la hora de buscar causas, motivos, peligros y amenazas. “Todavía no sabemos ni cómo es el edificio de Valencia”, afirma. “El código técnico de la edificación de todos los edificios nuevos tienen una serie de normativa y seguridad contra incendios determinada. Ha supuesto un encarecimiento de las viviendas”, añade.



Finalmente, Yáñez se muestra tajante sobre caso coruñés. “Podría decir que en los edificios nuevos es casi imposible que esto se reproduzca”, dice el directivo de Aproinco.