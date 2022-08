Piden un plan de reforma integral para el parque Europa ante su estado de “absoluto abandono”

En los años noventa, la creación del parque Europa supuso una gran novedad y un verdadero avance para los vecinos de la zona de A Gaiteira, que pasaban a tener a su disposición un espacio moderno y que daba una nueva imagen a todo el entorno. Los espacios para los niños eran muy amplios, dentro de un recinto con una superficie de más de 18.000 metros cuadrados.



La inauguración tuvo lugar en el año 1993, y suponía la puesta en marcha de unas instalaciones en las que se habían invertido, según el entonces alcalde Francisco Vázquez, unos mil millones de las antiguas pesetas (seis millones de euros al cambio).



Casi tres décadas después, la imagen que da el parque es muy diferente. Según expone el presidente de la asociación de vecinos de Oza-A Gaiteira-Os Castros, Paulo Sexto, la situación que atraviesa el parque en la actualidad es “de absoluto abandono”.

“No hay tenido ninguna reforma. El mobiliario es ahora exactamente el mismo que hace treinta años”



“El parque no ha tenido ninguna reforma ni modernización desde su inauguración. El mobiliario es ahora exactamente el mismo que hace treinta años”, señala Sexto, que tiene claro que el recinto necesita algo más que un lavado de cara: “Es imprescindible que se aborde una reforma integral”.



“Hay muchos baches en los accesos, la hierba no se cuida en absoluto y todo el mobiliario está muy deteriorado”, señala el representante de los vecinos. “La limpieza también es muy deficiente, y da una imagen muy mala que no es propia de nuestra ciudad. Por lo que percibimos, no hay un proyecto ni un plan a largo plazo pero tampoco se cuida el parque en el día a día, ya que tampoco se llevan a cabo las labores mínimas de mantenimiento”, añade.

Zona infantil “peligrosa”



Uno de los problemas que más preocupan a los vecinos es el estado que presenta la zona infantil del parque, pues entienden que, dadas sus actuales condiciones, no es apta para que los niños puedan jugar en ella con plenas garantías para su integridad física.



“Es un auténtico peligro. Ahí hay muchos niños que van con bicicletas y el cualquier día tenemos un disgusto, porque la zona no está bien y se pueden hacer mucho daño. Es peligroso, y cualquier persona que vaya al parque con los niños lo puede corroborar”, sostiene Sexto.



Otro aspecto que es objeto de crítica es el estado de los jardines del parque, que también dan una sensación de “dejadez”. “Desconocemos el motivo, pero el drenaje no parece el adecuado. Cada vez que llueve, aunque sea en una cantidad mínima, el césped se llena de charcos que convierten la zona en inaccesible. Y cuando el tiempo es bueno y hay tres días seguidos de calor, se seca por completo y deja una imagen muy fea. Es evidente que algo está fallando ahí”, detalla el presidente de la asociación vecinal, que añade: “Nosotros no somos expertos en la materia ni jardineros, pero es evidente que algo no se está haciendo bien y creemos que es necesario una solución. En otros parques de la ciudad, esto no sucede, por lo que seguro que hay manera de arreglarlo”.



Por todo lo expuesto, Paulo Sexto tiene claro que el Parque Europa necesita un plan que vaya mucho más allá de un simple reforma, pues las deficiencias, a juicio de los vecinos, son muchas y de importancia. “Lo que necesita el parque es un plan de reforma integral para que por fin se modernice y esté en buenas condiciones”, concluye.