Piden que el Club Financiero sea vallado para evitar nuevos okupas

Los vecinos que residen en la zona aledaña al Club Financiero ya respiran más tranquilos después de que los okupas que permanecían en sus instalaciones lo hayan abandonado, prácticamente en su totalidad, a lo largo de los últimos días. Cumplían así con el compromiso que previamente habían adquirido, aunque las preocupaciones no han acabado para los vecinos. Ahora, una vez que el edificio ha quedado despejado de okupas, el objetivo en el que se centran es en el de que esa zona sea vallada, ante el temor de que ahora que está vacío sea okupado de nuevo.



De hecho, los vecinos están tratando en las últimas horas de ponerse en contacto con el propietario del inmueble para trasladarles su deseo de que se encargue de vallar esa zona, precisamente con el objetivo de que no haya en el futuro nuevos okupas en todo ese entorno. Por el momento, las conversaciones en ese sentido no avanzan dado que el propietario no ha contestado aún a los mensajes que los vecinos le han enviado, por lo que el asunto todavía no se puede dar por cerrado.



Así, esa es ahora la principal exigencia de los afectados, que confirman que el proceso de abandono del edificio se ha completado de forma paulatina durante el fin de semana pasado de manera satisfactoria. “Hablamos con uno de los últimos okupas que permanecían en el edificio. Eran dos: un chico y una chica. Y cogieron dos mochilas en un patinete y se fueron”, confirman al respecto fuentes vecinales.



Los últimos en abandonar el edificio lo hicieron en torno a la medianoche del pasado domingo, poniendo así fin a una situación que ya se prolongaba en demasía para unos vecinos que hicieron presión hasta llegar a este punto.



Todo lo ocurrido en los últimos días, con una importante concentración de protesta el pasado miércoles, ha servido para poner de manifiesto que la okupación es uno de los problemas que más preocupa a los vecinos del Barrio de las Flores, al igual que a los de otros barrios de la ciudad herculina en la actualidad.



En todo caso, los vecinos piden comprensión y reiteran que lo más importante ahora es conseguir el vallado del recinto del Club Financiero. Así, consideran que esa solución es la que permitiría dar carpetazo a este asunto, teniendo en cuenta que el riesgo de una futura okupación es algo que no puede descartarse.