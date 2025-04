El pianista de la mano izquierda, Manuel López, ofrecerá un emotivo concierto en A Coruña

El próximo 14 de junio a las 19:00 horas, el Auditorio de la Sede Afundación de A Coruña acogerá un concierto muy especial. Sobre el escenario estará Manuel López, pianista, violonchelista y compositor internacional, conocido como el pianista de la mano izquierda. Su historia no solo conmueve, también inspira: tras una brillante carrera truncada por una distonía focal y un posterior ictus, López ha logrado lo impensable, volver a tocar el piano con una sola mano.

Desde Bach hasta Ludovico Einaudi, su repertorio abarca todas las épocas y estilos, demostrando que la pasión y el amor por la música no entienden de límites físicos. "Quiero mostrar a la gente que tanto en la música como en la vida no hay límites", asegura el músico en un programa de RTVE. El pianista lleva años recorriendo España para compartir su mensaje de resiliencia y esperanza.

Manuel fue un niño prodigio: a los 15 años fue el alumno más joven en la historia del Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo premios en concursos nacionales e internacionales. Pero una enfermedad neurológica le apartó del piano durante casi dos décadas. Aun así, en 2016 volvió a tocar por última vez con ambas manos para dedicarle un concierto a su abuela, que falleció pocos meses después. Ese momento marcó un punto de inflexión en su vida.

Hoy, tras muchas batallas, Manuel ha convertido su dolor en arte. Toca solo con la mano izquierda, y consigue llenar teatros siendo una fuente de inspiración para todo el público. “Lo que me llevó a retomar el piano fue una corazonada. Me da paz y me cura internamente”, explica el artista.

Las entradas para este concierto, están disponibles desde los doce euros. Una cita imprescindible para quienes creen que la música es capaz de sanar, conmover y, sobre todo, inspirar.