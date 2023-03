El personal de la planta de residuos de Nostián hará huelga en Semana Santa

Los trabajadores de Albada, que realizan sus labores en la planta de tratamiento de residuos de Nostián, acordar en asamblea ir a la huelga en Semana Santa, concretamente los días 3, 4 y 5 de abril, ante la falta de avances en las negociaciones con la empresa para cerrar su nuevo convenio colectivo. Señalan desde el comité, que también critica que el Gobierno local de A Coruña no ha cumplido su compromiso de tener publicados los pliegos antes de terminar el invierno.

La huelga, aseguran, afectará a todo el personal de todos los turnos de la planta y de los puntos limpios, y se iniciará a las 22.00 horas del lunes 2 de abril para terminar a las 22.00 horas del miércoles 5 de abril, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. Además del propio paro, el comité también solicitará reuniones al Gobierno local y al Consorcio As Mariñas para abordar la situación de la negociación colectiva, así como el estado de los pliegos de la nueva concesión y el futuro de la instalación.

A este respecto, el presidente del comité, Hadrián Canosa, destacó su disposición para seguir negociando y evitar la huelga: "Sabemos que hai marxe para chegar a acordos, por nós non vai quedar. Por iso solicitámoslle ás demais partes que traballen arreo: a empresa que faga unha proposta serie que permita asinar o convenio e ao Concello que saque dunha vez por todas o prego de condicións para licitar o antes posíbel un novo contrato".

Con todo, Canosa también recordó que llevan sin convenio desde diciembre de 2017 y cinco años después y 23 reuniones con la empresa más tarde siguen sin acuerdo. En este momento, explicó, Albada no contempla la revisión de los salarios de los años anteriores, limitándose a ofrecer para 2023 un incremento de 100 euros anuales que se cobraría en una paga única en 2024. Sin embargo, la empresa liga el abono de esta cuantía a alcanzar una productividad mínima en toneladas de material recuperado que nunca antes se había logrado: 1.100 toneladas. "Tendo en conta o deterioro continuo das instalacións, as avarías constantes e o tope tan alto que se exixe, na práctica vai ser moi difícil conseguir este obxectivo e polo tanto seguiremos co salario conxelado outro ano máis", criticó Canosa.

El presidente del comité también apuntó que el personal de Albada lleva sin ninguna subida salarial desde 2012 e incluso en ese tiempo sufrió recortes económicos: "É dicir, a proposta de Urbaser -Albada- é a da conxelación salarial mentres sigan coa concesión".

Además, criticó duramente al Gobierno local por no ser capaz de "cumprir co seu compromiso de sacar os pregos nesta lexislatura", una demora que considera injustificable porque, dijo, el anterior Ejecutivo los había dejado casi terminados. "Dixeron que ían sacar os pregos antes do remate do contrato da concesión, que sería o 31 de decembro de 2019. Pero está rematando a legislatura e seguimos sen velos e durante todo este tempo tivemos que escoitar toda clase de escusas", lamentó.

Por último, Canosa recordó que en diciembre el personal hizo huelga durante tres días, en los que la planta estuvo al borde del colapso, con basura amontonada a la intemperie y las naves desbordadas.