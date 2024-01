El personal de Elviña, Agra y Sardiñeira critican el mal estado de los complejos deportivos

El comité de empresa de los complejos deportivos de Elviña, Agra y Sardiñeira denuncia el mal estado de las instalaciones, quince meses después de que se hiciese cargo de ellas una nueva concesionaria. Los trabajadores califican la situación de "lamentable e preocupante".

"Desde a chegada da nova concesionaria, xa hai máis de quince meses, e a pesar das declaracións do presidente da Xunta anunciando un investimento millonario nas instalacións, até o momento non se fixo nada. E non só iso, senón que aumentan os problemas día a día como consecuencia de todas as deficiencias estruturais e outras eivas existentes. As instalacións van a peor co que o descontento dos usuarios e usuarias é latente e presente cada día", aseguran en un comunicado difundido a través del sindicato CIG.

Esta situación es la que ha llevado a los trabajadores a reclamar unas reformas que "ademais de necesarias para o mantemento, son fundamentais para o crecemento e bo desenvolvemento destas. E nada se está facendo por isto desde a administración".