El personal del Consorcio de Turismo de A Coruña irá a la huelga desde el 3 de abril

El personal del Consorcio de Turismo e Congresos de A Coruña acaba de comunicar ante la autoridad laboral el inicio de una huelga a partir del 3 de abril. El acuerdo se tomó en la última asamblea de los trabajadores, donde se volvieron a quejar de que no se les aplica correctamente el convenio del personal laboral municipal, lo que supone una merma en el importe de sus nóminas, "que en moitos casos rozan o actual salario mínimo interprofesional".

En 2017 se obligó al Consorcio a tener su personal vinculado al convenio municipal, pero en estos casi seis años, aseguran, "o persoal viuse na obriga de xudicializar o reclamo de cantidades e a aplicación do convenio correspondente, coa situación de inseguridade e inestabilidade que isto conleva, xa que o consorcio segue a aplicarlles o Convenio de Oficinas e Despachos, a pesar de coñecer a obriga de aplicación do Convenio do Persoal Laboral do Concello da Coruña".

El personal se basa en que ya hay cinco sentencias firmes que ratifican la obligación de aplicar el convenio del Ayuntamiento, pero pese a ello no se está haciendo, alegando "cuestións de dificultade orzamentaria derivada da situación de prórroga orzamentaria para este 2023 que o Goberno de Inés Rey decidiu".