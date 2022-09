El personal de las bibliotecas pide celeridad en la llegada del pliego

Los trabajadores de las bibliotecas municipales con gestión externa confían en que el Ayuntamiento redacte cuanto antes el pliego para la licitación de un nuevo contrato. El personal se movilizó en el mes de julio ante la situación de incerteza que vivía, después de que la empresa concesionaria, LTM Servicios Bibliotecarios, manifestase dificultades para hacer frente a los pagos.



Tras las reivindicaciones, el Ayuntamiento anunció su decisión de cesar el actual contrato para licitar de nuevo el servicio. A día de hoy, aunque la empresa se encuentra al corriente de los pagos, continúa la preocupación entre los trabajadores.



Licitación por vía de urgencia

La presidenta del comité de empresa, Elisabeth Rodríguez, explica que el Consistorio expresó su intención de licitar el nuevo contrato por la vía de urgencia, para reducir el tiempo de tramitación. La última reunión mantenida con el Ayuntamiento se remonta al mes de julio.



En el mes de agosto intentaron ponerse en contacto de nuevo pero no pudieron reunirse, por lo que la semana pasada solicitaron un nuevo encuentro. Por lo tanto, en estos momentos se encuentran esperando la cita para conocer en qué estado se encuentra el proceso de redacción del nuevo pliego y qué plazos se manejan para su publicación.



El comité indica que la empresa concesionaria les confirma que el Ayuntamiento ha notificado el cese, pero que tampoco sabe el tiempo que va a tardar. “La empresa lo que no quiere ahora es volver a tenernos en suspensión de pagos, porque no es bueno para nadie”, señala Elisabeth Rodríguez, que añade: “pero lo está diciendo claramente, que si la cuestión se mantiene en el tiempo, no va a poder hacer frente al pago de las nóminas. Nuestro temor es ese”.



Les preocupa que la llegada del pliego “se alargue más de la cuenta” y que la situación se vuelva “insostenible”. Por este motivo, a la espera de una nueva reunión con el Ayuntamiento, solicitan que se redacte “con la mayor diligencia posible”.



El personal se encuentra “a la expectativa” y por el momento descarta nuevas movilizaciones. Asimismo, indica que la subrogación una vez que la gestión bibliotecaria pase a manos de otra empresa está asegurada, ya que "está reflejada en el pliego que está en vigencia".