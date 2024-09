La Perra Blanco | “Yo quería tocar rock and roll porque transmite lo mismo que yo quiero transmitir”

Desde el sur de España, concretamente desde La Línea de la Concepción, resuenan ritmos del otro lado del Atlántico procedentes de otro tiempo. En la música americana de los 50 encuentra su esencia La Perra Blanco, la banda formada por Alba Blanco hace ocho años, cuyo frenesí musical arribará a la ciudad el próximo 25 de septiembre, como parte de la cuarta edición de Noites do Porto.



Su propuesta la dispondrán en la Mardi Gras. “Son conciertos bastante divertidos y bastante explosivos”, apunta Alba Blanco, que explica que sin esa diversión no comprende la música. “Hacemos un pequeño gran recorrido por lo que es la música americana de los años 50, pasamos por el blues, por el rock and roll, siempre hay pinceladas de jazz... una música muy viva, que da mucho juego con el público”, afirma. No obstante, adelanta que “nunca hacemos un concierto igual que otro y eso le da un toque de autenticidad” a cada una de sus propuestas en directo, que pese a no repetirse, Blanco apunta que el público tiene garantizado que verá “algo superdivertido, superexplosivo y fresco”.

Nuevo disco

Bajo el brazo, La Perra Blanco trae a la ciudad su nuevo disco, ‘Get it out’, que se publicó el pasado mes de febrero, “aunque al decir febrero, parece que ya han pasado diez años”, reconoce Blanco entre risas.



El disco contempla temas que ha compuesto durante el último año. “Este disco, la verdad, ha sido un paso para mí, a nivel personal, porque me he salido un poco de donde estaba encasillada”. La artista se refiere así al rockabilly y a las raíces country que caracterizaban su trabajo. “Lo que marca la diferencia, desde mi punto de vista, con el resto de trabajos anteriores, es que tiene más marcada la raíz negra de la música americana, es un disco más rítmico, tiene buenas melodías, a nivel de producción contamos con Mike Mariconda, está bien arreglado... es un disco al que siempre le guardaré bastante cariño”, explica.



Y este cambio, este pasito adelante al que se refiere Blanco, ha sido recibido bien por parte del público. “Ha sido impresionante. Desde primera hora, la acogida ha sido brutal, ni yo misma me lo esperaba”, señala. Y es que reconoce que atreverse a salirse un poco de la carretera en la que estaba “da un poco de miedo, porque dices: ‘Hostia, ¿y si lo poco que he ganado lo voy a perder ahora con esto?’ Pero fue totalmente lo contrario, hemos abierto el círculo y hemos atraído a muchísima gente nueva a escuchar nuestra música, nuestros conciertos, lo cual es bastante gratificante”.

Quiero seguir como hasta ahora. Me dedico a lo que me gusta, a la gente le gusta lo que hago, yo creo que no puedo pedir más



Una de las novedades que llaman la atención de ‘Get it out’, es la colaboración con Carlos Tarque (‘Came back home’). “No nos conocíamos personalmente, pero nos seguíamos por las redes”, apunta Blanco. “Queríamos una colaboración, una voz nacional que tuviese un poco de peso, y Carlos Tarque, como personaje y cantante, tiene bastante peso”, asegura, mientras explica que la colaboración fue muy sencilla: “Fue una cuestión de comentarlo con él y él encantado, no hubo que insistirle, le gusta lo que hacemos”. “Me parece un cantante increíble, la verdad”, añade.

La banda

Su pasión por la música de raíz americana surgió de la curiosidad. De su guitarra salían melodías del rock de los 80 y 90, pero el saber qué había detrás de eso la llevó hasta los artistas de los 70 y, de nuevo, la curiosidad hizo que viajara más atrás. “Simplemente, por curiosidad y saber lo que hay, dónde se genera todo. Yo creo que la mayoría de estilos, todos los que conocemos, se generan en los años 40-50”, apunta.



A partir de ahí, empieza a nacer La Perra Blanco. “Yo quería tocar rock and roll y lo tenía claro, porque me siento identificada a nivel personal con esta música, porque transmite lo que yo quiero transmitir”. “Como parece que nadie lo toca hoy en día, lo convierte en algo original y único, pero no estoy inventando nada”, asegura. De cara al futuro, Alba Blanco afirma que lo único que quiere “es seguir como ahora. Me dedico a lo que me gusta, a la gente le gusta lo que hago, no puedo pedir más”.