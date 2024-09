Bernard Butler pondrá el broche de oro a Noites do Porto

Mañana se inaugura oficialmente la cuarta edición de Noites do Porto, con el concierto de Mudhoney en Inn Club. Pero todavía faltaban unos cuantos flecos que se dieron a conocer hoy y que se suman a las confirmaciones previas de Baiuca (que estará acompañado por Rodrigo Cuevas y otros invitados sorpresa), Carlangas, Delaossa, Alcalá Norte o La Perra Blanco, entre otros.

Uno de ellos era uno de los cabezas de cartel. Se trata del británico Bernard Butler, fundador de Suede junto a Brett Anderson que también ha colaborado como guitarrista con Pet Shop Boys o Roy Orbison. El 29 de septiembre, en la Mardi Gras, presentará su primer disco en 25 años: 'Good Grief'. Las entradas saldrán a la venta el próximo día 9.

Pero no será la única de las novedades. Siete locales de la ciudad (El Penique, El Antiguo, Cervecería Malte, Barbería, Bristol Bar, La Mar Salada y Mardi Gras) acogerán la nueva cápsula 'Noites nos Bares'. Se trata de sesiones Dj, con invitados internacionales y locales, en horario diurno y nocturno. Participarán de estas citas artistas como Jay C., Joey 'The Tornado' Hill, Marcus Harris, Melanie Xulu, Harry James, Jeff Higgins, Fatfish, Sofía de África, Dj Peligro, Rawthebarber o Txetxu el Tigre.

También se dieron a conocer esta mañana los teloneros de varias de las propuestas ya anunciadas. Serán el coruñés Néstor Pardo, La Toñi y LaBlackie.

De la mano del audiovisual y las artes plásticas

Para esta cuarta edición, Noites do Porto inicia una colaboración con Coruña Gráfica, con el objetivo de que cada año, un artista local reinterprete el cartel oficial de este año. En esta ocasión, el encargado será Álvaro Dorda.

Pero el audiovisual también tendrá su hueco en esta cita anual con la música. De la mano de Cormorán Cinema, Noites do Porto estrenará en Galicia, en pantalla grande, 'Blur: to the End', el documental sobre la icónica banda británica liderada por Damon Albarn.

