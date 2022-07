Las pérdidas de Tranvías dejan sin expectativa de mejora el transporte

Toda mejora en el servicio de Tranvías de A Coruña se antoja prácticamente un imposible hasta, al menos, la renovación de la concesión el próximo año. Ese es el sentir de los vecinos de Novo Mesoiro que acudieron a presentar sus reivindicaciones en las oficinas centrales de la empresa en Los Rosales. Sin embargo, los motivos que recibieron para la negativa hacen que el problema sea extensible y afecte a cualquier barrio que necesite de una incremento de líneas o frecuencia: no hay fondos para acometer prácticamente nada.



Le tocó recibir el varapalo a Víctor Lamela, presidente de la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro, uno de los barrios que más insistentemente ha pedido un incremento de la oferta y unos tiempos más ajustados a la explosión demográfica de la zona. Lo hizo de boca del director de la concesionaria, José Ignacio Prada. “Según sus palabras, tienen unas pérdidas de un millón de euros, y no van a invertir ni en buses ni en líneas, porque económicamente no les compensaría”, explica. “Son conscientes de que acaban la concesión el año que viene, pero también nos dijeron que no hay dinero y que, si queríamos tener un bus más, deberíamos pedírselo al Ayuntamiento”, añade respecto a la actitud de Tranvías.



Ausencia del Ayuntamiento

La reunión debería haber sido a tres bandas, pero antes del comienzo los vecinos recibieron la primera sorpresa en forma de ausencia de representantes del Ayuntamiento. La justificación pasó por problemas de agenda.



Sobre la mesa, las posturas fueron tan conocidas como distantes: más buses, mayor frecuencia y aumento de la línea, en un lado, frente a la negativa con buenas palabras y el horizonte de la renovación de la concesión en el otro.. Lamela, que representó unas demandas parecidas a las de otros muchos barrios, resume así el análisis de posibilidades: “Tranvías reconoce que los horarios son deficitarios, que debería haber una frecuencia de veinte minutos. Sin embargo, como el barrio creció y mide el doble que antes, la solución que nos dan es que llegue hasta la plaza de Cuatro Caminos, en lugar de la plaza de Pontevedra”. En el horizonte, además de la concesión, están las elecciones. Los vecinos ya advierten al respecto: “Si no actúan vamos a ser duros, vamos a esperar a ver si lo hacen”.