Los pellets de plástico llegan a arenales como O Portiño, Mera y Valcobo

Los pellets de plástico que desde hace días se veían en playas gallegas de la Costa da Morte han llegado, como era de esperar, a los arenales de A Coruña y su área metropolitana. Las pequeñas bolas de plástico que dejan en la arena un manto como de nieve hicieron acto de presencia este sábado, día de Reyes, en O Portiño, Mera (Oleiros) y Valcobo (Arteixo), entre otros enclaves.

El propio Ayuntamiento oleirense denunció “a contaminación das praias e de toda a costa do municipio” y criticó que “a día de hoxe, o Concello non recibiu ningún tipo de comunicación por parte da Xunta en relación a este grave asunto”. El alcalde Ángel García Seoane urge medidas no solo al Gobierno gallego, sino también al Ejecutivo central “para limpar a costa dos elementos contaminantes e reducir o grave impacto medioambiental que se está a orixinar contra o medio mariño”.

Dos usuarias de O Portiño recogen los microplásticos





La Xunta ha activado un plan de contingencias por contaminación marina accidental por esta situación y reclama al Gobierno estatal más información sobre el asunto. Los pellets proceden, supuestamente, de uno de los contenedores de un barco mercante polaco que cayeron al mar.

En Oleiros

Por su parte, el Consistorio oleirense acusa a San Caetano de “intentar ocultar á cidadanía esta situación”, que se da desde el pasado 13 de diciembre. “Urxe a adopción de medidas efectivas por parte da Xunta e do Estado para defender o medio ambiente e, por conseguinte, ao sector pesqueiro galego”, manifestó García Seoane.



La organización ecologista SEO/BirdLife ha advertido de que los microplásticos pueden afectar a las aves marinas y exige la retirada inmediata de los mismos, así como abrir una investigación.