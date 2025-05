Pedro Areal, la séptima mejor nota MIR del país, elige A Coruña: “Siempre me pareció una ciudad muy guay para vivir”

Podría haber elegido cualquier destino de España, pero se decantó por A Coruña. El ourensano Pedro Areal, la séptima mejor nota MIR a nivel nacional, se ha quedado con una de las plazas de Oncología que ofertaba el Chuac, una decisión que alegra mucho a sus familiares porque lo tienen “cerca de casa” y que certifica, una vez más, que este hospital es una referencia nacional.



“Yo siempre tuve claro que me apetecía vivir en una ciudad mediana, no en una ciudad tan grande como Madrid o Barcelona. A Coruña siempre me pareció una ciudad muy guay para vivir”, reconoce el joven médico ourensano.

Aunque Pedro Areal no tuvo clara su vocación desde un principio, la medicina siempre le llamó la atención y ahora ya no se ve “haciendo otra cosa”. Además, viene de familia de sanitarios, a los que considera sus referentes. “Tengo una tía que es oncóloga. Y mis padres no son médicos, pero mi abuelo sí. Era tomatólogo. Cuando él estudió, Odontología era parte de Medicina”, cuenta.

Dudas

El joven ouresano, que estudió en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), también tuvo dudas sobre qué servicio escoger. “A mí me gustaban las especialidades médicas, no quirúrgicas. Sobre todo dudé con Hematología, que es bastante parecida a Oncología. También con Digestivo o Neurología. La verdad es que creo que sería feliz en muchas especialidades”, asegura.



Pero finalmente optó por Oncología. “Me parece que es la especialidad que más combina la parte humana de la medicina con la parte más científica y de investigación. Era la elección más lógica visto lo que yo buscaba como profesional”, asegura.



Pedro Areal acudió a otros hospitales, pero la visita que hizo al Chuac le despejó las dudas: “Me transmitió muy buenas vibraciones. Hablé con los residentes que están ahora, con adjuntos y con especialistas y la verdad es que me pareció un servicio muy joven y que tienen muchas cosas puestas en marcha. Creo que es muy buena opción”.



El ourensano se desmarcó de sus compañeros en el top 10 de mejores notas, donde Dermatología fue, como es habitual, la especialidad más elegida. “También me gustaba”, ríe.



Pese a ser la séptima mejor nota del país, asegura que es un estudiante más. “He disfrutado la vida universitaria como cualquier otro. Evidentemente tienes momentos duros, en épocas de exámenes o al principio, que quizás que te cuestan un poco, pero he sido muy feliz en la carrera”, afirma Pedro Areal.



También asegura que para el MIR estudió igual que sus compañeros, “todo el día”. “Tenía claro que tampoco quería quemarme”, afirma. Ahora espera disfrutar mucho de la residencia y aprender todavía más: “Creo que es una etapa muy bonita”.