“Pavor” a cruzar por un paso a la europea de la ronda de Nelle

Los nuevos pasos de peatones a la europea, aquellos que han cambiado las rayas por cuadrados en los bordes, se han convertido en un quebradero de cabeza para aquellos coruñeses que no pueden mecanizar con normalidad el simple hecho de cruzar una acera. Especialmente complicado se hace entre los portales 22 y 24 de la ronda de Nelle, donde la asociación Movemento Tolleito denuncia una situación que considera de riesgo extremo. “Desde que quitaron el cebreado no nos atrevemos a cruzar la ronda de Nelle, le tenemos pavor, porque casi nos atropellan varias veces”, afirma su presidenta y fundadora, Yésica Val. “Los coches arrancan, nos desorientamos y cogemos miedo”, añade.



Entiende la ideóloga de Tolleito que se trata de una cuestión comunitaria, pero no se olvida de las recientes excepciones en Ramón y Cajal o Juana de Vega. “Primero te dicen que está eliminando el cebreado la Unión Europea, pero luego ves unos gigantes en Juana de Vega. Parece que para que queden bonitos sí valen, pero para ayudar a las personas con deficiencia visual no”, lamenta. “A mí, la excusa de que resbalan las motos no me sirve, porque existen pinturas antideslizantes y no por salvar a un motorista vamos a cargarnos a un ciego. La accesibilidad incluye a todos”, añade.



Por su parte, fuentes municipales aseguran que el cambio ha sido debido a una cuestión de normativa. pero anuncian que se evaluará el caso y contactarán cn el Movemento Tolleito.