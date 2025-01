Paul Heaton desvela el origen del pin del Dépor de The Housemartins

En el año 87, el Dépor aún transitaba la Segunda División a la espera de sus años de gloria. Más al norte, en las islas británicas, se publicaba el nuevo disco de The Housemartins ('The people who grinned themselves to death').

Ese fue el segundo —y ultimo— album de estudio de la banda. Por entonces, era una de las bandas más populares del mundo, tras el espectacular éxito de su primer trabajo, titulado futbolísticamente ‘London 0- Hull 4’. Del gusto por el balompié de los irlandeses se sabía, al contrario de su aprecio por el Dépor, que trascendió al abrir ‘The people who grinned themselves to death’: en su interior había una foto de la banda en la que el cantante, Paul Heaton, lucía una insignia del Dépor, por entonces un eterno candidato al ascenso a Primera División.

Paul Heaton con el pin del Dépor en la imagen que acompañaba 'The people who grinned themselves to death'

Que Heaton lucía esa insignia en la foto no trascendió en su momento, cuando no existían redes sociales ni los medios de comunicación estaban tan pendientes de asuntos de esta naturaleza. Lo hizo a comienzos de este siglo, cuando lo contó el periodista Chaly Novo en un reportaje publicado en el diario ‘Dxt’. Desde entonces se han ofrecido todo tipo de explicaciones. Una de esas teorías sostenía que el pin se lo había regalado Donowa, un mítico extremo inglés del Dépor de los años 80. Hace poco más de diez años, el propio club quiso conocer la versión del cantante. Le mandó un correo electróico y éste le contestó, pero nunca se ha publicado. Ahora, 37 años después de la publicación de aquel disco, es el propio Heaton el que lo ha aclarado en X.

En la mencionada red social, un usuario coruñés (@RichiCoruna1965) recordaba el disco de la banda británica y el detalle del pin en la solapa de la chaqueta de Heaton. El propio Heaton contestó, en gallego, que recordaba la imagen y, preguntado de nuevo por la historia, la desveló en un nuevo mensaje.

"En el 83 fui a dedo desde Noruega hasta Galicia, vía buena parte de Europa. Cuando llegue a Galicia estaba corto de dinero y en Santiago de Compostela conocí a unos fans del Dépor muy amables. En mi camino de vuelta robé (perdón) el pin y el parche de una tienda en Vigo".