Paul Franklin: “La elección del final por parte del espectador completa el proceso creativo de ‘Origen’”

Entender al británico Christopher Nolan, uno de los directores más innovadores del cine contemporáneo, es complicado. Llevar a la práctica y darle una solución técnica es el referencial trabajo que llevó a Paul Franklin (Cheshire, Reino Unido, 1966) a ganar el Oscar a mejores efectos visuales por ‘Origen’ (2010) e ‘Interstellar’ (2014). Además, también fue nominado por ‘El caballero oscuro’ (2008). Sin embargo, más allá de Nolan también le dio vida al mundo de Harry Potter o más recientemente a ‘Venom’. Ayer fue el encargado de clausurar la vigésima edición de Mundos Digitales, ante más de 1.200 personas.



No es el de Mundos Digitales el reconocimiento más importante de su carrera...

Es fantástico ser reconocido por la gente de la industria, humildemente, pero también por aquellos que se han fijado en lo que he hecho en mi carrera y quieren hacérmelo saber. La ciudad es adorable. Es una sede maravillosa, con el mar al lado y todo flotando alrededor.

¿Se llamaría a sí mismo contador de historias?

Los efectos visuales, si no apoyan la historia, no tienen ninguna razón de ser. No estamos ahí para decir lo guays que son nuestros ordenadores. Tiene que servir a la narrativa.

¿Cómo es trabajar con Christopher Nolan?

Es genial, un verdadero autor, un individuo extraordinario que está inmerso en todos y cada uno de los procesos de una película. Escribe, dirige, produce, supervisa y monta. Quiere que tú, como parte de su show, saques tus mejores ideas y se las des. Es parte de su proceso cinematográfico. No te trata simplemente como un técnico. Es una recompensa, como sucedió en Interestellar: la capacidad de llevar la más alta tecnología digital a historias únicas.

¿Qué capacidad tiene para influir en un director tan particular?

El punto final es que es una película de Christopher Nolan. Es su película. Sin embargo, puedo mirar nuestro trabajo juntos ver mi propia personalidad. Te desafía para que saques lo mejor de ti y nunca encuentres la salida fácil. Es Los efectos visuales exige que sean parte de esa realidad del film. Nada tiene que parecer parte de un efecto visual, aunque sea lo más extraordinario que te puedas imaginar, como un agujero negro o París al revés. Nunca he conocido a nadie con semejante nivel de atención al detalle.

¿Cuántas horas hay entre la idea original y el producto final?

Algunas veces tienes una idea o llegas a un acuerdo con el director, pero luego te das cuenta que es demasiado complejo. Sucedió con el agujero negro de Interstellar: me reuní con Nolan, leí el guion, y lo más importante, me reuní con Kip Thorne, un físico ganador del Nobel. Quería ciencia de verdad detrás de las imágenes que creábamos. Cuando ves la película, el agujero negro está determinado por los estudios de Einstein, y seguimos esas ecuaciones para construir las imágenes.

¿Hay un límite a lo posible?

Lo que tendría que decir, en todo caso, es: “no, no nos lo podemos permitir”. El dinero significa tiempo. Sucedió en ‘Origen’, cuando todos los edificios empiezan a caerse y tenemos los diferentes niveles de sueño y todo empieza a caer. Hicimos una animación increíble, pero unos días antes de entregar Nolan me llamó y me dijo: “es brillante, pero se parece demasiado al siguiente nivel de sueño y se confunde. Necesitamos decirle al espectador dónde estamos, así que hay que destruir el edificio, pero de otra forma”. Había trabajado en eso durante meses. Le dije: “no tenemos tiempo, así que podemos hacer que un huracán lo destruya”. Y es lo que se ve en la película.

Es la persona perfecta para explicar el final de ‘Origen’...

Lo que Christopher Nolan te diría es que es el espectador el que finaliza la película. Cuando tú le das tu propia interpretación al final, eso es lo que completa el proceso de creativo. Mucha gente se pregunta si está todavía soñando o si ha vuelto a la realidad. La gente me pregunta si la peonza sigue rodando. Todo depende de lo que queramos creer. El punto de vista de Nolan es que él nunca te lo dirá si está despierto o soñando, porque todo lo que importa es que el personaje de DiCaprio cree que de alguna forma ha vuelto con su familia. Depende de ti elegir si lo ha hecho en la vida real o en un sueño. Yo elijo que él ha vuelto con su familia.

También le tocó hacer magia...

Disfruté mucho haciendo las películas de Harry Potter. Era una gran historia, un gran reparto y los que teníamos que crear la magia, éramos los que pensábamos que la magia era real. Teníamos que pensar que estábamos fotografiando algo real. Estábamos rodando ‘Harry Potter y La Órden del Fénix’ y escuchabas a todo el mundo hablar de hechizos, conjuros, o monstruos en el set de rodaje. nadie trabajaba allí sin haber leído los libros. De verdad creíamos que la magia era real.