Pasajeros de un vuelo en Alvedro denuncian que un pájaro los deja en tierra

Cerca de cien pasajeros de un vuelo operado por Vueling, que tenía que haber partido desde A Coruña a Barcelona a las 09.15 horas, continúan en Alvedro, ya que el avión no pudo despegar tras el impacto de un pájaro en el morro de la nave. Una de las afectadas por el retraso denuncia que la compañía catalana no ha ofrecido ningún tipo de información sobre lo sucedido, más allá de comentar que "hay problemas técnicos". Pocos minutos antes de pasar el control de seguridad, el check in del vuelo tuvo que realizarse de forma manual, y fue ahí cuando el personal de la aerolína comunicó el retraso de la conexión.

La afectada, junto a "más de cien personas" que se encuentran en el aeródromo coruñés a la espera, desconoce si podrán ser reubicados en el avión que aterriza procedente de Barcelona a las 15.50 horas, a lo que se suman los problemas para conectar con los enlaces a otros destinos que tenían previstos desde El Prat.