El paro baja en diciembre, pero más de 13.200 coruñeses demandan un empleo

La ciudad de A Coruña no se sale del esquema gallego: el desempleo bajó en el último mes de 2023. Sin embargo, aunque la noticia no puede ser más que beneficiosa también hay que destacar que actualmente todavía hay más de 13.200 personas, en concreto 13.267, que buscan un trabajo. Y la mayor parte, el 75%, en el sector servicios tanto si los datos que ayer facilitó la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade se refieren a la urbe o al municipio de Betanzos.



Un desglose de los datos indican que, en A Coruña, de los 13.267 parados, 9.898 solicitan un empleo en servicios; 881 en industria; 849 en construcción y 175, en ámbitos vinculados con la agricultura o la pesca. También hay que contabilizar a los 1.464 que nunca han tenido un trabajo. Por su parte, los desempleados mayores de 25 años superan ampliamente (12.742) a los que todavía no han alcanzado esa edad (525). La horquilla se cierra bastante más cuando se habla de hombres (5.885) o mujeres (7.382).

Proporciones



Las proporciones son similares cuando las cifras se refieren a la villa de los Caballeros. El número de parados actuales es de 614, seis menos que durante el mes de noviembre. La rebaja supone un descenso de escasamente un 1%.



Al igual que en A Coruña, 465 personas, que son el 75% de los 614 desempleados de Betanzos, pertenecen al sector servicios. La sigue la construcción con 46 demandantes; industria, con 38, y nueve inscritos como demandantes de trabajo en agricultura o pesca. Tampoco aquí hay especiales diferencias con A Coruña. Los parados mayores de 25 años son abrumadora mayoría con 586 frente a los menores (28). Y también las mujeres (373) lideran este peculiar ranking frente a los hombres (241).

Cinturón herculino



Respecto a los municipios que conforman el cinturón herculino todos, salvo Abegondo, con tres desempleados más, y Carral con nueve, han conseguido rebajar sus cifras de parados durante el pasado mes de diciembre. Los más favorecidos han sido Arteixo, con 61 (1.648 trabajadores actualmente) y Culleredo, 47 (1.509).



A raíz de estos datos el desempleo se queda en 7.280 personas frente a los 7.457 que estaban inscritas en los servicios de demanda en noviembre.