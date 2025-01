Otras once asociaciones vecinales de A Coruña rechazan el modelo de organización de las fiestas

Crece hasta 20 el número de asociaciones y plataformas vecinales que muestran su recelo, desconfianza o matices a la propuesta municipal para la organización de las fiestas de barrio 2025. Si bien el pasado miércoles un total de nueve asociaciones (Eirís, Feáns, Novo Mesoiro, San Pedro de Visma, O Castrillón, Peruleiro y Mariñeiros, San Cristovo das Viñas, Lonzas-Ferrocarril y Plataforma de Os Mallos) firmaban un comunicado conjunto para solicitar una vuelta a la fórmula original, son ahora once más las que bajo el manto de la Agrupación Coruñesa de Asociacións Veciñais (ACAV) las que muestran un sentir semejante: Elviña II Fases, Monte Martelo, Riazor, Mesoiro, Zoca Mariñeiros, Plaza do Comercio, Rosales, O Cruceiro, Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores, A Zapateira y Luz de Mar.

La Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales, ACAV, mantuvo una reunión para valorar la propuesta presentada el pasado 9 de enero por la concejalía de Cultura, después del compromiso adquirido en otra reunión anterior del 15 de octubre, en la que se había informado, según asegura la agrupación, de que “o sistema de financiación das festas dos barrios ía cambiar e que, a tal fin, presentaríase un convenio a mediados de novembro para que dera tempo a solicitar as subvencións”. En primer lugar, según se señala desde ACAV, “dito convenio carece de dotación económica, posto que nin se aprobaron os orzamentos ni foron levados a un modificativo vía pleno”. En función de eso, la agrupación de asociaciones vecinales considera, en primer lugar, que “para as primeiras festas, que terán lugar en maio e xuño, é practicamente imposible que as asociacións cheguen a percibir o adianto sinalado”, de lo que deduce que la responsabilidad será total para los vecinos.

Por otra parte, el comunicado hecho público también habla de “discriminación” en la fórmula elegida, ya que “aquelas que coincidan por calendario en agosto serán organizadas e xestionadas como parte das Festas de María Pita”. “Moito tememos que se nos pretenda traspasar a carga de responder diante da morosidade, sobrecustos, denuncias de artistas e promotores”, continúa la manifestación pública de estas once asociaciones, que califican el proceso de “ti tranquilo, xa che pagarei”.

Finalmente, ACAV considera esta propuesta “precipitada”y apuesta por mantener el sistema anterior, al menos durante 2025, e invita a un “diálogo” con la concejalía de cultura en una mesa “destinada a sacar un convenio consensuado, que aporte seguridade xurídica e económica ás asociacións”. Además, quiere dejar claro que esta posición no supone “ningunha renuncia á tan desexada autonomía na xestión de recursos para os nosos barrios, senón un compromiso en favor da transparencia, seguridade xurídica e de participación”.