Rechazo al plan de fiestas de A Coruña por parte de nueve asociaciones vecinales

Un total de nueve asociaciones vecinales se oponen al nuevo modelo de fiestas de barrio proyectado por el Ayuntamiento, y que el pasado día 9 se dio a conocer en una reunión que congregó a más de 25 barrios en el Ágora. En un comunicado firmado por los representantes de Eirís, Feáns, Novo Mesoiro, San Pedro de Visma, O Castrillón, Peruleiro y Mariñeiros, San Cristovo das Viñas, Lonzas-Ferrocarril y la Plataforma de Os Mallos, muestra su disconformidad con erigirse ellos en la organización de los festejos, además de gestionar los fondos municipales. “Para a maioría dos barrios xerou moitas inquedanzas, dúbidas e precaucións”, subraya. “No novo modelo o Concello saca a concurso unhas subvencións ás que as entidades deben optar para financiar as festas, pasando estas a ser as únicas responsables da organización”, añade



Según prosigue el comunicado, “o Concello seguirá organizando unilateralmente as festas de María Pita, o que segundo moitas entidades é un agravio comparativ, xa que hai moitos barrios nos que non hai apenas actividades”. Entre las razones que esgrimen para la negativa apuntan: “Vemos a imposición do novo sistema como un abandono de responsabilidades ó derivalas en entidades sen ánimo de lucro, formadas por persoas que doan aos seus barrios o seu tempo e esforzos”. Además, destacan el “risco de que parte do orzamento público acabará en mans de empresas promotoras que cobrarán unha porcentaxe dese orzamento por facer un traballoque ata agora facía o IMCE”.



Finalmente, las nueve entidades firmantes piden “iniciar un diálogo co Concello para que se acepte a súa solicitude de que se lles permita xestionar as festas como se fixo ata o de agora para tratar de manter as festas nos seus respectivos barrios”. Eso sí, afirman que, quien desee adherirse al sistema propuesto por el Ayuntamiento, es libre de hacerlo, según finaliza la comunicación.