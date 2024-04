Las obras del cine Avenida cortan el carril bici del Cantón Grande

La instalación de una gran grúa en el Cantón Grande, justo delante del cine Avenida, para las obras de este edificio ha obligado a cortar el carril bici en esta zona para que los peatones, que tienen cortado el acceso, puedan desviarse por la senda reservada habitualmente a los ciclistas.

A primera hora de la mañana, los operarios se encargaban de desviar a los peatones por este espacio y, al mismo tiempo, de pedir a los ciclistas que, si querían circular por el carril, deberían hacerlo después de bajarse de la bici y a pie, al igual que el resto de los usuarios.

Esta zona estuvo durante la mañana con varios problemas de tráfico, puesto que también un autocar averiado congestionó la circulación en los Cantones.

Aviso

Los ciclistas recibieron un aviso en la app de BiciCoruña que les alertaba de este cambio y de que, además de no poder usar el carril, tampoco estaría operativa la base del Obelisco. "Durante o día de hoxe, martes 16 de abril, a base de ancoraxes de BiciCoruña do Obelisco non estará operativa por mor de traballos na contorna que precisan da montaxe dunha estrutura", explicaban.

Está previsto que este miércoles la estación vuelva a funcionar con normalidad, una vez hayan terminado los trabajos.