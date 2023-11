Una obra para abordar la ‘forma de la multitud’ y los procesos crípticos de la sociedad

El escritor Agustín Fernández Mallo presentará esta tarde en la Fundación Luis Seoane (19.30 horas) su último libro, ‘La forma de la multitud’ (Galaxia Gutenberg). Se trata de un ensayo en el que el autor aborda los procesos crípticos que conforman a la multitud, analizando para ello diversidad de conceptos sociales.



Fernández asegura que la obra “surge de varios lugares”, ya que aborda “muchos puntos que me venían dando vueltas en la cabeza”. El ensayo, además, fue la obra ganadora del primer premio Eugenio Trías, una persona que el escritor asegura que “me ha inspirado”, con ideas como la “de que el ser humano está en el límite de lo material y de lo divino”, que como muchas otras de Trías empapan este nuevo libro.



De esos “lugares” que quería tratar, “uno es la idea de que hay diferentes formas de capitalismo que no vemos, además del monetario, pero que están conformando nuestras emociones y nuestra forma de comportarnos”. Al hilo del título, también quería abordar qué forma tiene la multitud, “para llegar a la conclusión de que no tiene forma, porque no se puede dibujar ni representar totalmente, siempre falta algo o alguien”. A todo esto añade una tercera idea “más antropológica”: “Que al ser humano siempre le falta algo, por eso negociamos constantemente con nuestro entorno materiales, objetos, símbolos...” motivos por los que indica que el ser humano hace política, artesanía o tecnología, “ese intercambio es una suerte de economía”, indica, antes de añadir que “las religiones son economías religiosas, nos encomendamos a unos dioses esperando recibir algo”.



Precisamente, uno de los asuntos que analiza a lo largo del ensayo es como el capitalismo monetario es una suerte de fe que ha perdido por el camino ese ‘algo a cambio’, el patrón oro. Al respecto, Fernández Mallo cuestiona, sin poder resolver, si la sociedad sería capaz de dejar atrás ese capitalismo monetario en algún momento. “Parece que es un fenómeno expansivo, yo no sé si eso se podrá dejar atrás algún día o si se pasará a otro sistema, lo que analizo también es que tiene formas curiosas de crecer, comiéndose a sus enemigos para hacerse más fuerte”.

Fake news

Otro aspecto “interesantísimo” que trata el escritor a lo largo del ensayo es el concepto de fake news. “A mí me interesa mucho la oralidad en contraposición al documento”.



En concreto, trata un fenómeno “muy extraño”. “La oralidad siempre ha sido el ámbito de lo difuso, el ámbito de la mentira, toda mentira es oral; por escrito, habrá un momento que se demuestre que es falsa”, comenta. Lo extraño, apunta el autor, es que “las fake news trasladan toda esa parte oral al registro escrito y es curioso porque ese registro escrito es el que da veracidad a las cosas”. “La oralidad ha mutado en escritura, pero susceptible de ser falsa, y eso introduce en la sociedad una confusión, porque leemos cosas a las que damos una veracidad por estar por escrito, pero que pueden ser falsas”, comenta Fernández Mallo, que prosigue comentando que los casos más extremos de esta cuestión se pueden ver en las imágenes manipuladas mediante programas informáticos de edición.