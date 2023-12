El Obelisco de A Coruña se vistió de Rockefeller Center

Exactamente a la misma hora y dos días después, A Coruña calcó la fórmula del encendido navideño del Rockefeller Center neoyorquino: de manera inclusiva y haciendo partícipes a cuantos ciudadanos se acercaron al Obelisco para entonar la cuenta atrás hasta las 20.00 horas, momento en el que el centro y los barrios brillaron al unísono y dieron por encendida la Navidad.



Programó el Ayuntamiento una extensa jornada, prácticamente desde que cayó la noche, pasadas las seis de la tarde. Entonces eran ya miles los viandantes que completaban el nuevo triángulo de las maravillas navideñas: el Zara de la calle Compostela, la exposición de Helmut Newton y el árbol del Obelisco. Amenizó la primera hora de espera el mago Cayetano, con más disfraces en su fondo de armario que Mortadelo y un humor que conquistó por igual a mayores y pequeños.



Los más madrugadores habían tenido en exclusiva un pequeño ‘spoiler’: durante los ensayos y alguna prueba de conexiones el árbol ya se había iluminado durante unos segundos y unos pocos lo inmortalizaron en redes sociales con la premura del más profesional de los influencers. No le quitó, empero, un ápice de magia a una fiesta en la que los más pequeños iluminaron con sombreros de todo tipo la celebración del inicio de la Navidad.



Sorteo

Después de ponerse en la piel del Grinch, Rodolfo Langostino o un domador de circo, entre muchos otros, el mago Cayetano dio paso a Inés Rey y a un curioso y accidentado sorteo de manos inocentes. Decenas de niños dejaron su interpretación de la Navidad en forma de dibujos, y de entre esos participantes la mano inocente de la alcaldesa debía elegir a los dos que presionarían el botón que daría rienda suelta a los tres millones de bombillas.



El primero, Ettiene, se ganó su derecho con la interpretación artística de la Torre de Hércules. Pablo Presedo y su obra ‘Merry Xmas’ debían haber cerrado el proceso, pero el azar quiso que los dos afortunados fueran chicos, y fue entonces cuando la regidora reivindicó la necesidad de que sobre el escenario hubiera paridad.



Fue tan caprichosa su mano inocente y tan constante el paso del tiempo que, a medida que Itaisa Seoane, Jali Hernández o Emilia Cortés eran nombradas o bien desde el público no había respuesta o, como en el caso de una de las afortunadas, la timidez le ganaba la batalla al momento de estrellato. Finalmente, y ante lo acuciante del momento, un valiente Hugo del Río se erigió en tercer ‘encendedor’ y accedió al escenario en pantalón corto. “¿Pero voy a encenderlas todas?, ¡guau!”, exclamó cuando la alcaldesa le explicó lo que estaba a punto de hacer. Finalmente sí hubo una niña, Belén, en el quinteto que presionó el botón, aunque los designios del azar provocaron que la Navidad se encendiera a las 20.02 minutos.



No importó la espera entre los más pequeños. “Estoy emocionado con la Navidad y el descanso en el colegio”, confesó Diego. “No me gusta la Navidad, pero he venido por las luces”, respondió una de las veteranas, Margarita, lo que demuestra que dentro del ‘Nadal’ herculino caben todos.