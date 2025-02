Nunzia Giannotta da a luz a un concierto especial: actuará un día antes de salir de cuentas

Cuando se acerca el momento de dar a luz, la tranquilidad quizá es una de las cosas que más se valora. Pero cuando el rock corre por tus venas, la cosa es un poco distinta. Y, si no, que se lo pregunten a Nunzia Giannotta.



La artista italiana, afincada en Oleiros, está en el tramo final de su embarazo. En concreto, sale de cuentas el día 9 y 24 horas antes va a estar haciendo lo de siempre: cantar. Dará un concierto en La Novena (Oleiros) “a pocas horas de acabar el embarazo”.



Antes de que nadie se escandalice, Giannotta deja clara una cosa: “Si me encuentro mal, tengo a alguien que me podría sustituir”. Pero rápidamente aclara que está estupendamente. “Pero como estoy de maravilla... acabo de hacer la última consulta y me han dicho que puedo trabajar sin problema, hasta el último día”, asegura entre risas.



Y da este concierto por varios motivos. Uno de ellos es “homenajear” a César y a Juan José, gerentes de La Novena, “porque me dan trabajo todo el año”. Pero, por otro lado, también lo hace por sus padres: “Me hace muchísima ilusión que me vean cantando con este barrigón”.



Y es que sus padres llegan desde Italia este próximo lunes, día 3. “Al estar lejos, te pierdes los momentos cotidianos de la vida, la sencillez. Valoro mucho eso, entonces me hace ilusión que me vean”, asegura la cantante italiana. “Espero que no me vean parir esa noche”, bromea Giannotta, que recuerda entre risas que César ya le ha dicho que sería un gran momento, “más publicidad”, recuerda sonriente.



Pero aun así, afirma que su familia “está flipando”. “Pero también se lo esperan, porque vengo de una familia que son así”, apunta con una sonrisa. “Mi madre trabajó hasta el último día también, es peluquera, claro, son más horas las que se echó ella en la peluquería que yo cantando, así que sí, somos mujeres con ovarios grandes”, reconoce sin poder aguantar la carcajada. Y es que el concierto gana simbolismo también porque es el 8 de marzo, “la fiesta de la mujer”, y, además, “me sale niña” dice riendo la cantante recordando a Chiara, que será el nombre de su hija.

Panderetas en el materno

Hace unos días publicó un vídeo en su Instagram con su particular sentido del humor. En él, de manera seria, invitaba a sus fans a que la visiten en el materno y apelaba a que, si querían, llevasen incluso panderetas para poner la nota musical.

“Lo de la pandereta, claro, es humor”, aclara, pero añade que “si algún compañero viene con una guitarra y me toca una de Antonio Flores, a lo mejor me sienta bien y a la niña también”, apunta, porque “soy cantante, la música seguro que no va a faltar”.



Es más, a la hora de completar la hoja de peticiones para el momento del parto, planteó que le pongan música. Cuando le preguntaron qué tipo de música relajante quería, ella respondió con la única opción posible: “AC/DC, ‘Highway to hell’ a tope, no es chiste, necesito mi rollo para empujar con toda la energía, y a mí el rock me sube todo”.