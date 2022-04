El número de vehículos matriculados en A Coruña es el mayor en doce años

La movilidad está llamada a ser sostenible: buses, trenes de cercanías, y bicicletas que recorrerán calles peatonales, donde tendrán que ceder el paso vehículos eléctricos. Sin embargo, en el mundo actual, el turismo sigue siendo el compañero inseparable de los coruñeses: en los últimos diez años, mientras la peatonalización avanzaba imparable, también ha crecido lentamente el número de coches matriculados en A Coruña. Según las estadísticas municipales, ya son 143.237: la mayor cifra en más de diez años.



La ciudad recupera así el parque móvil que había ido perdiendo a raíz de la crisis de 2008, cuando las estadísticas habían comenzado a bajar de forma continuada y parece indicar que este cambio, lejos de indicar una nueva tendencia, fue producto de una coyuntura económica negativa. De hecho, A Coruña está muy cerca de su cifra récord de vehículos, que registró en 2009: 143.373.





El transporte público acusó mucho más el descenso de la movilidad durante el 2020 que el privado





Por supuesto, la Concejalía de Movilidad preferiría que se empleara más el transporte público, pero la tendencia actual es otra. La pandemia, en realidad, puede haber estimulado incluso la compra del vehículo privado en un momento en el que primaba el distanciamiento social, mientras que el autobús municipal recibió un fuerte golpe y perdió el 50% de sus viajeros .Ni siquiera la dificultad de encontrar estacionamiento parece haber frenado a los coruñeses a la hora de adquirir nu vehículo. Más del 82% son turismos, lo que indica que siguen prefiriendo la movilidad personal. El resto se divide entre camiones, furgonetas y motocicletas.















Bicicletas





Sin embargo, eso no quiere decir que otras formas de desplazamiento más sostenibles no se estén abriendo camino en A Coruña. Las bicicletas, por ejemplo, están viviendo un auge, aunque es difícil de cuantificar puesto que no se matriculan. Sin embargo, algunos fenómenos nuevos, como un incremento en las denuncias de los robos de bicicletas, que pasan a encontrarse en lugares donde se trafica con objetos robados, indican que cada vez son más populares. Otro caso son los patinetes, que también se han vuelto populares, y se ha formado una asociación de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal que incentiva su empleo como una forma más económica de desplazarse, y sobre todo más efectiva a la hora de aparcar.



El servicio de BiciCoruña, por ejemplo, incrementó su número de usuarios desde los 2.650 hasta los 3.025, pero se trata de una cifra que todavía no prepandemia (llegó a tener 3.326 usuarios en el 2019), así que en ese sentido, no se puede hablar de una mejoría. En cambio, la cifra de coches matriculados nunca llegó a descender ni siquiera durante la pandemia.



El Ayuntamiento espera potenciar el servicio de BiciCoruña con nuevos bicicletas, muchas de ellas eléctricas, con las que espera llegar a un público más amplio. El proyecto se retrasó por problemas en los suministros, pero está a punto de implantarse.









Aparcamiento





Este aumento en el número de coches explica, en parte, el que haya descendido durante el año pasado el número de plazas de aparcamiento en la ciudad por cada cien turismos descendiera ligeramente, pasando de los 17,39 coches por plaza en 2020 a los 16,81 por plaza en 2021.



La otra razón es que ha descendido ligeramente el número de plazas en la calle, pasando de 20.304 en 2020 a 19.762 el año pasado, según datos municipales.