El nuevo restaurante de A Coruña que le echa huevos y lucha contra la tortilla muy hecha

Solo hay un debate que supera al "¿tortilla con o sin cebolla?" y ese es el de "¿tortilla hecha o suelta?". Betanzos se lleva la palma en cuanto a este planto en modo poco hecho, pero ahora en A Coruña hay un nuevo restaurante que le va a echar huevos a la cosa y apostar por la "sopa de huevo".

Volteo es el nombre de esta tortillería coruñesa que abrirá próximamente en la calle de la Franja, en el local del número 36. Su especialidad está clara y se define en su descripción en redes sociales: "tortilla de Betanzos".

Y a modo de marketing de guerrilla están realizando una gran campaña publicitaria basada en plantarle cara a los que se oponen a que el huevo resbale entre las paredes de la tortilla. Ante acusaciones como "isi ni is tortilli, is sipi di huivi", declaran: "este es un mensaje para tu cuñado el que dice que ahora ya llaman tortilla a cualquier cosa, las modas están sobrepasando los límites o si llamo a un veterinario aún revivimos al pollito. Tranquilo, nosotros nos la bebemos por ti". Y tras la controversia generada por esta declaración de intenciones se han visto obligados a aclarar: "No odiamos la tortilla muy hecha. Simplemente, le encontramos usos más prácticos. ¡Aguante la sopa de huevo!", uniendo el mensaje de que la utilización que le hallan es la de calzar las mesas que cojean.

Volteo confirmará en breve su apertura y será ahí cuando se desate la batalla final entre la tortilla cuajada y la tortilla de Betanzos. ¿Quién ganará?