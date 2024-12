El nuevo registro de viajeros genera malestar en el sector turístico de A Coruña

Las agencias de viajes, los hoteles y los pisos turísticos comparten preocupación esta semana. El nuevo registro de viajeros en alojamientos y alquiler de vehículos a motor, en vigor desde este lunes, supone un gran esfuerzo para los establecimientos y un gran inconveniente para los clientes. Así lo asegura el presidente de la Asociación empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos. “Estamos muy preocupados por esta situación. Los hoteles grandes ya tienen un poco más avanzado este trámite, pero los pequeños no tienen tanta capacidad de amoldarse informáticamente a estos cambios. Estamos preocupados porque puedan tardar en adaptarse”, dice.



Para el cliente, explica, “es un inconveniente y habrá muchos que no se tomen bien dar información que consideren que no tienen que dar. También va a suponer que la entrada en hoteles se ralentice”. El nuevo registro se activó con la oposición del sector, sobre todo las agencias, que consideran que ñade carga burocrática y encarecerá los precios de los viajes. El objetivo del registro es disponer de información “precisa e indispensable” para las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque la normativa estaba obsoleta y no recogía las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas, los portales y las centrales de reservas digitales, según fuentes del Ministerio del Interior.



El director de Viajes Embajador, miembro del consejo directivo de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi) y miembro de la Confederación Española de Agencias de Viajes (Ceav), Óscar Regal, adelanta que esta última tomará medidas legales al considerar que la medida, a su juicio, “desproporcionada”, vulnera los derechos del ciudadano. “Ahora el cliente tiene que dar cuarenta datos, muchos de ellos privados. Vamos a ser un país menos competitivo a la hora de viajar porque es posible que se deriven clientes a otros países”, avanza.



Regal cree que esta medida afectará a todo el país. “Será lo mismo Madrid que A Coruña, aunque puede que eche más para atrás a viajeros internacionales. El Ministerio del Interior se está tomando el turismo a cachondeo”, denuncia.



El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, coincide con lo planteado y añade que “es complejo burocráticamente”. “Estamos encontrando muchas dificultades por parte de los propietarios y no estamos seguros de que los turistas nos vayan a querer dar datos como las tarjetas de crédito”, añade. Aviturga lleva un año dando formación a propietarios sobre este asunto “y seguiremos haciéndolo”.