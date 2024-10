El nuevo proyecto de Son Estrella Galicia acercará la música a espacios diferentes de A Coruña

Tras los grandes eventos musicales del verano, el ritmo se apropia de nuevos espacios. Esa es la intención del nuevo proyecto de Son Estrella Galicia, una suerte de microfestivales que están agitando los barrios de diversas ciudades españolas. Este mes de octubre, Soundhood llegará a A Coruña tras su paso por grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona.



Esta iniciativa musical busca crear una alternativa con la que inundar diferentes espacios de actividades musicales y extramusicales. Así, durante dos jornadas se entremezclarán propuestas en las salas de conciertos herculinas, con talleres o proyectos artísticos en otros espacios ajenos a la música, así como otras acciones gastronómicas o comerciales. “Los barrios son el núcleo donde nace la música, el arte y la cultura y Soundhood es la oportunidad perfecta para ponerlo en valor”, apuntan desde Son Estrella Galicia, que ya el pasado mes de junio tomó varios espacios de Londres.



A la ciudad coruñesa, Soundhood arribará los próximos 17 y 18 de octubre. Las localizaciones hasta las que acercará sus propuestas serán dos salas icónicas como la Mardi Gras y el Garufa Club, pero también otros espacios como Barbería, Vazva Coffee, Don Giorgio, Rockbox o el restaurante Pracer.



El postpunk melódico de Camellos, el pop nostálgico de Fabiana Palladino, la música electrónica de Cosmo’s Midnight, el pop de la pianista francesa Cléa Vicent o las creaciones alternativas de Sanny o Caste serán algunos de los planes propuestos por Soundhood, que se completan con las actuaciones de Cala Vento, Vecinos, The Destruction of the Cult of The Sun y Xabi Blanco.



Las entradas y abonos están a la venta a través de la plataforma online Dice.fm. Además, para promover la asistencia, Son Estrella Galicia activará una serie de sorteos. En cada espacio se entregará una chapa para colocar en la ‘tote bag’ de Soundhood, quienes la completen con todas, accederán a un sorteo de un viaje a Berlín. Para el resto que más asistan, habrá sorteos de cerveza, merchandising, vales para tiendas del barrio o entradas para conciertos de Son Estrella Galicia.

Esta será la programación de Soundhood en A Coruña

Estas serán todas las propuestas de Soundhood en A Coruña: